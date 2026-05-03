Justicia con garantías pero que sea eficaz

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Parece claro que España padece un serio conflicto con la Justicia que va más allá de la permanente demanda de más recursos. Ocurre, de algún modo, con todos los pilares de la sociedad democrática que disfrutamos, donde los problemas endémicos que arrastran, por ejemplo, la Educación o la Sanidad se cargan directamente a la necesidad de mayor gasto, como si eso generase soluciones automáticas para paliar los déficits estructurales y organizativos que arrastran. En la Justicia, como ocurre también con la Educación, se suceden las reformas sin lograr armar una estructura adecuada que dé calidad y eficacia a su día a día. En el caso del trabajo de los tribunales es cierto que muchos de los problemas se derivan del entramado legal que aprueba el Congreso de los Diputados, en ocasiones con verdaderas aberraciones como la ley del ‘sí es sí’ que ata a jueces y fiscales al verse obligados a aplicarla. Ahora, el Tribunal Constitucional está integrado por un grupo de magistrados que acumulan decisiones muy polémicas, como en el caso de los recientes indultos a corruptos. Pero también está alterando cosas con consecuencias evidentes, como esa obligación de facilitar a los investigados todos los datos a pesar del secreto sumarial, lo que genera una clara indefensión a la sociedad. Lo ocurrido estos días en León tiene el agravante de que, al coincidir con el puente festivo, han salido de prisión personas con más requerimientos pendientes. La Justicia debe garantizar los derechos pero sin olvidar que sirve a la Democracia y a la ciudadanía.