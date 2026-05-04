Abrir oportunidades para el futuro de los jóvenes

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El sistema prevé la existencia de unos centros para atender a los menores en situación de desamparo. A pesar de las polémicas e incluso de la existencia en otros territorios de España de terribles episodios, que pasan hasta por los abusos o la explotación sexual, la realidad es que en Castilla y León este servicio se presta de una manera muy positiva, y facilita una alternativa a las familias que tienen problemas para atender debidamente a los pequeños. Pero también hay otro conflicto conocido y al que la sociedad está obligada a facilitar una respuesta adecuada. No sirve con asistir a los chicos y chicas hasta los 18 años para luego dejarlos desamparados. Es preciso abrirles oportunidades más allá de esa fecha tan temprana. En León hay en marcha un piso promovido por Ecoperia y que está cubriendo este vacío tan grave que presenta la estructura de atención a los chavales.