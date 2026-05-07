Enfermedad 'terminal' al apoyo de UPL al PSOE

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Ha transcurrido un largo año desde que se anunció la visita de una responsable de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) para estudiar la demanda de una terminal de mercancías en La Virgen del Camino. Y cabe agradecerle una cosa, ayer fue totalmente sincera. El Gobierno se desentiende totalmente de este proyecto que se reivindica desde los más variados sectores de la sociedad leonesa. Y que ha sido un puntal clave del acuerdo que marca la política provincial, con el respaldo de la UPL que sostiene al socialista José Antonio Diez en el Ayuntamiento de la capital, y al también socialista Gerardo Álvarez Courel en la Diputación, precisamente el epicentro de todo lo relacionado con el aeropuerto, por su Consorcio para atraer vuelos, y por ser la institución que en su día promovió su puesta en servicio. UPL difundió ayer un comunicado sorprendente. Felicitándose porque el ministro Óscar Puente había cumplido el compromiso de enviar una representante a León. Eso es considerado como un logro leonesista. Parece justificado entender las críticas hacia esa actitud de poner tan paupérrimamente bajo el listón de las exigencias. Si lo de ayer fue un éxito es que la provincia vive una situación ‘terminal’...