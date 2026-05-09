Un poco de atención a la limpieza pública

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Son excesivas las ocasiones en las que solo cuando se genera un problema grave se empiezan a escuchar los avisos de alerta. En todo tipo de planos y sectores, pero cuando se trata de la salud de la ciudadanía cabe preguntarse hasta qué punto las autoridades actúan convenientemente dejando los conflictos evidentes para mejor ocasión. En la ciudad de León no sorprenden a nadie las quejas por la existencia de ratas en determinadas zonas. En reiteradas ocasiones incluso se han tenido que cerrar parques para proceder a una limpieza a fondo. Ahora, con la alerta a nivel planetario que se ha derivado del hantavirus es posible que se empiecen a escuchar con más atención y celeridad las alertas, antes de que se lleguen a propagar verdaderas plagas. En ese contexto, es entendible que Sanidad aproveche para airear sus alertas por la inseguridad en materia de higinie que existe en el entorno de uno de los grandes centros de salud de la capital. Plantea al Ayuntamiento que debe mirar con más atención la situación que existe en José Aguado, con un problema evidente de proliferación de ratas en el entorno del ambulatorio. Parece lógico que se actúe con urgencia, y cabe también la duda sobre si no se exhibe una vez más una gran dosis de dejadez por parte de las autoridades municipales hacia un riesgo que ahora se hace más evidente.