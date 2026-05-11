Un sistema sanitario cada vez más costoso

Creado: Actualizado:

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad revelan que el coste medio de un alta hospitalaria en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y en el Hospital El Bierzo ha superado la barrera de los 6.000 euros. Este incremento —más de 400 euros por paciente desde 2023—, evidencia que la inflación presiona la gestión de los recursos públicos destinados a la salud. Detrás de estas cifras, que suman un sobrecoste de 14 millones de euros anuales solo en la provincia de León, se esconde el impacto del IPC en suministros médicos, energía y tecnología, un esfuerzo económico que se destina exclusivamente a mantener en pie el servicio hospitalario, sin inversiones extraordinarias. Desgraciadamente, el análisis no arroja datos optimistas en cuanto a una futura contención del gasto en los hospitales leoneses, dado el perfil demográfico que presenta una población especialmente envejecida que avanza hacia patologías de alta prevalencia. El grueso de la actividad está representado por dolencias como la neumonía o los procesos cerebrovasculares con costes que oscilan entre los 4.800 y los 5.900 euros por paciente. La sostenibilidad del sistema público depende de la capacidad de adaptarse a un escenario en el que la medicina es cada vez más avanzada, pero también más costosa.