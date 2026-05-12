San Andrés complica hasta los entierros

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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo daría para escribir todo un tratado sobre las vicisitudes que se pueden vivir en la gestión municipal. Ha pasado por sucesivos gobiernos de todo signo, y ha terminado por verse inmerso en un pluripartidismo que complica en estos momentos cualquier iniciativa, e incluso una atención de los servicios a la ciudadanía en condiciones. Eso, además, aderezado con ese conflicto que se genera con la cohabitación de las juntas vecinales, que tanto ayudan en el caso de los municipios pequeños para atender las localidades, pero que tantas complejidades ocasionan cuando se trata de poblaciones grandes, coincidentes en ocasiones con la propia cabecera del Ayuntamiento. En San Andrés se arrastra desde hace más de dos décadas una singular convivencia en pocos metros del cementerio de esta localidad con nuevos edificios de viviendas que literalmente lo rodean. Ahora, la Junta Vecinal maniobra para obtener sepulturas disponibles ante la previsión de que se está a las puertas de un colapso total. De momento, habrá espacio para nuevos entierros, pero parece razonable que se estudie de una vez por todas la opción del prometido nuevo camposanto. Aunque parece que los vecinos tampoco están por la labor de un traslado...