Renovación de la calle Ancha reduciendo molestias

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La calle Ancha de León necesitaba una renovación de sus baldosas. Algo se hizo diseñó mal en su momento a la hora de elegir los materiales, que han exigido constantes reposiciones e intentos de mejora que, hasta el momento, no han dado resultado. El proyecto de reforma integral de toda esa zona y también de la plaza de Regla aprovechando, además, recursos ajenos a las arcas municipales parecía el adecuado. Pero ahora hay que entender la crítica hacia la forma de actuación de las empresas implicadas, generando incontables molestias a los vecinos, a los viandantes, a los comerciantes y a los turistas. La calle Ancha, desde su peatonalización, se convirtió en el corazón de la ciudad, tanto para los leoneses como para los visitantes. Y debería ejecutarse su renovación pensando en que es un vial que sigue vivo, generando necesidades de uso por múltiples cuestiones.