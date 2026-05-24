Regulación para una apicultura local sostenible

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El sector apícola del Bierzo afronta un inicio de campaña adverso debido a las lluvias que han afectado a las primeras floraciones del año, un panorama que agrava la situación de los productores, centrados en la recuperación de la cabaña tras los incendios en lugar de en la producción de miel. A este escenario se suma la presión de la apicultura trashumante con asentamientos no declarados que incumplen las normativas de distancia. Los apicultores bercianos reclaman la actualización de la regulación vigente, para que se puedan utilizar coordenadas geográficas para el control de las colmenas, el endurecimiento de las sanciones y la posible implantación de ordenanzas municipales que exijan la permanencia fija de las explotaciones.