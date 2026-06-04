Gobernar con unidad por el ciudadano y las necesidades sociales

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Las cosas de la política tienen sus tiempos y el previsible pacto PP-Vox, para conformar el gobierno de la Junta, se publicitó ayer facilitando múltiples detalles. El acuerdo era imprescindible para seguir el mandato de los ciudadanos de actuar en cohabitación aunque manteniendo un liderato claro de Alfonso Fernández Mañueco, que incrementó los apoyos con respecto a anteriores elecciones. En pocos días, llegará la sesión de investidura y se concretará el equipo con el que tendrá que retomarse cuanto antes el pulso político. Los consejeros de ambas formaciones deberán trabajar en una unidad que se guíe por el bien de todas las provincias de la Comunidad. La autonomía es muy extensa y requiere un esfuerzo especial para atender sus numerosos problemas, muchos compartidos, pero otros diferentes. En Castilla y León se hace realidad que las periferias precisan más atención, algo así como una discriminación positiva con espacios como la provincia leonesa, que sufre un evidente desequilibrio con respecto a otros espacios encuadrados en los ejes de desarrollo.

La investidura de Mañueco tiene que suponer un borrón y cuenta nueva, tras dos legislaturas conflictivas con Ciudadanos y Vox. La apertura de un tiempo de permanente diálogo con el leonés Carlos Pollán (vicepresidente de Vox), para colaborar activamente haciendo realidad unos objetivos políticos que, sobre el papel, resultan muy prometedores y difícilmente criticables. Vox pierde cuota de poder, con sólo dos consejerías más la de Pollán, frente a los tres más Gallardo de 2022. Está obligado a aparcar su hábito de vivir de eslóganes marcados desde la central de Madrid para probar que sí que es un partido dispuesto a gestionar.

Un dato lamentable es que parece poco previsible que exista colaboración del principal partido opositor. Carlos Martínez, líder del PSCyL se aferró ayer de nuevo a los tópicos para criticar el 'reparto de sillones'. Su jefe, Pedro Sánchez, sobrevive a golpe de prestigitación en La Moncloa con acuerdos tan vergonzantes como dañinos con las formaciones más execrables.