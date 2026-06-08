El sector que tira de las exportaciones

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La economía leonesa ha logrado mantener una balanza comercial positiva con un superávit de 102 millones de euros en 2025 en un período condicionado por las tensiones geopolíticas internacionales como el cierre del estrecho de Ormuz, que ha encarecido materias primas esenciales. Es un saldo favorable que convive con un descenso general de las exportaciones de 196 millones de euros y un repunte de las importaciones de 224 millones. La pérdida de tracción del sector agroalimentario convencional y la caída de la demanda de Portugal explican buena parte de este retroceso, aunque el sector agroalimentario en su conjunto continúa liderando las exportaciones provinciales en términos absolutos con 438 millones de euros. La nota positiva la han aportado las industrias de base tecnológica y alto valor añadido. El comportamiento del sector de la maquinaria y los aparatos mecánicos destaca como el principal corrector del año, con un incremento neto de 88,94 millones de euros, un dinamismo que responde a la demanda de la industria de EE UU. Tambén el ámbito biofarmacéutico y químico consolida su posición en el mercado internacional., con las vacunas veterinarias como estandarte, que demuestran que la apertura hacia nuevos mercados asientan la estabilidad de la balanza.