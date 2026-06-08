Cronistas de los lances de la historia

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Las Justas Medievales del Passo Honroso de Hospital de Órbigo han vuelto a demostrar por qué son una de las citas emblemáticas de la recreación histórica. Hospitalregresa al siglo XV para recordar las 300 lanzas que don Suero de Quiñones rompió por honor y amor y consolida el patrimonio inmaterial que mantiene viva la herencia leonesa. La celebración de este año, con el nombramiento como Mantenedor del Diario de León, inmerso en la conmemoración de su 120 aniversario, ahonda en la importancia de contar y saber contar. El decano de la prensa leonesa, representado por su presidenta Adriana Ulibarri, asume este honor como heredero de cronistas como Pedro Rodríguez de Lena, quien dio fiel testimonio notarial en el medievo de los lances de don Suero.