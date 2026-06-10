Promesa de acción que debe ser real en tiempos de desidia

Creado: Actualizado:

La situación política en España vive una etapa dañina, con un Gobierno central inactivo, sin mayoría parlamentaria para hacer reales unos anuncios que no llegan siquiera al BOE. Una desidia marcada por el objetivo prioritario de buscar la supervivencia del presidente Sánchez en La Moncloa. En este contexto, cabe entender la importancia del compromiso con el que arranca el tercer mandato de Alfonso Fernández Mañueco. Ayer fue investido en las Cortes tras un discurso con una contundente promesa de acción. De avanzar en las líneas que protagonizaron su campaña electoral, como la bajada de impuestos o medidas en materias como la vivienda, la internacionalización de las empresas, la educación —con las primeras tasas universitarias gratuitas— , iluminando los cascos históricos o con mejoras en infraestructuras sanitarias. Fue la cara esperanzadora de una sesión en la que se echó en falta una oposición útil y comprometida. Carlos Martínez (PSOE) puso la cruz y no aportó nada. Gestos teatrales y un pobre guion previsible de crítica vacía, haciendo un seguidismo difícilmente justificable de su jefe en Madrid. Un Pedro Sánchez que se hizo presente por ser clave en algo tan decisivo como es la financiación autonómica. Martínez se mantuvo en sus trece, incluso con ese «Castilla-León» que le puso en bandeja al candidato a la reelección la oportunidad de desairarlo. El «usted no es de fiar, señor Martínez» en boca de Mañueco de la campaña parece que seguirá presente en el mandato. UPL tampoco sorprendió con un repaso a los problemas, aunque un tanto embarullados, pero desde el conocimiento real que facilita a su portavoz, Alicia Gallego, su condición de alcaldesa rural. Tiene un gran oportunidad de luchar por la provincia. Mañueco tomará posesión mañana con una promesa de acción en infraestructuras, regadíos, empleo, apuesta energética, educación, vivienda, sanidad… León debe tener un lugar especial en sus prioridades, para paliar el desequilibrio que sufre y que resulta tan justo como imprescindible corregir. Sería injusto no admitir el intenso trabajo de la Junta en la provincia. Pero se necesita aún mucho más.