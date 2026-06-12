Humanismo para ilusionar a la ciudadanía

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La toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco estuvo protagonizada por un mensaje del presidente de la Junta a la ciudadanía centrado en palabras que deben tomar un nuevo valor. Defendió la necesidad de trabajar con una «vocación humanista», con el objetivo de conseguir «ilusionar» a la ciudadanía. Toda una declaración de intenciones para avalar un nuevo tiempo que debe encararse con mayores esperanzas y con un compromiso de trabajo para aprovechar las oportunidades. El trato a las personas, en aspectos fundamentales como el bienestar social, la educación o la sanidad, cobra un especial valor en las líneas que defiende Mañueco como centrales para los próximos cuatro años. Será fundamental que el PP y Vox interactúen y trabajen por las personas.