La 'tormenta perfecta' está acabando con el lúpulo

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El presidente de Lúpulos de León, Alberto Martínez, asegura que «el futuro se presenta muy malo, pero por varios motivos». Una suma de conflictos han generado una especie de tormenta perfecta que amenaza directamente la supervivencia del cultivo leonés centralizado en la ribera del Órbigo. Durante los últimos años se han acumulado problemas que llevan a la falta de sostenibilidad del lúpulo, que sufre una competencia feroz y además con una demanda recortándose puesto que cada vez se hacen más cervezas menos lupuladas. La agrupación de trabajadores ofrece su último 20% a la empresa comercializadora Hopsteiner. Un nuevo clavo en el ataúd por la defunción de un cultivo en el que los esfuerzos han sido estériles para garantizarle un futuro en la provincia.