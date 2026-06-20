Sin invertir en donde es más necesario

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El informe de la Cámara de Contrastistas no sorprende. Pone cifras a lo que es una evidencia. El abandono que sufre la provincia de León por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una marginación que bloquea un buen número de proyectos que no han avanzado nada durante los últimos años, aunque se han realizado incontables anuncios y promesas que sólo han servido para facilitar informaciones que a la larga se probaron falsas. Y también se echa en falta bastantes acciones para el mantenimiento, por ejemplo, de infraestructuras básicas como son las autovías o las carreteras nacionales. León únicamente recibe el 5,3% del dinero que destina el Ejecutivo central al conjunto de la autonomía, un dato que es más sangrante si se tiene en cuenta que Castilla y León no es precisamente un territorio prioritario en los planes de inversión del Estado. Por contra, se prueba la vieja norma no escrita de que la provincia recibe un quinto de las actuaciones económicas que destina la Junta al conjunto de la autonomía, con ese 21% que supera ligeramente ese nivel prefijado. Hay otro dato que refleja el diferente trato de Junta y Gobierno: de los 10 proyectos más relevantes del pasado año, seis son autonómicos, centrados en regadíos y la ampliación del Parque Tecnológico de León.