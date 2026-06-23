La sentencia unánime, siguiendo a la Fiscalía, desarma las sospechas

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El Gobierno de Pedro Sánchez recibió ayer un duro sopapo de realidad, en forma de sentencia del Tribunal Supremo, que pone en evidencia sus lastimeros argumentos para intentar manchar la acción de la Justicia. El fallo, por unanimidad, impone la condena de prisión más elevada a un ministro español en toda la historia de la Democracia. Son más de 24 años para que el fuera mano derecha de Sánchez en la dirección del PSOE y todopoderoso ministro de Transporte sobre el que el texto judicial incluye muchos datos fundamentales que avalan el alcance de una red todavía por desvelar en sus últimos extremos: los corruptos «eran apoyados por otras autoridades y funcionarios del Ministerio». Se establece así la existencia de un entramado turbio de delincuentes que ahora recibe esta primera sanción judicial que parece previsible que no será la última. Para el esbirro, Koldo García —también ocupante del famoso Peugeot que maniobró hasta lograr un vuelco en el PSOE y en España—, hay otros 19 años de cárcel programados. El Tribunal, por unanimidad, establece estas penas siguiendo las solicitudes de la Fiscalía. Se desarma así ese afán por intentar medrar cuestionando que determinados jueces actúan irregularmente e incluso incurren en delitos al actuar sin seguir la ley. Las sospechas quedan totalmente desvirtuadas, como también la presunción de inocencia. Ya hay sentencia, la primera, contra el portavoz socialista que subió a la tribuna de oradores del Congreso para liderar la moción de censura contra Mariano Rajoy fundamentándola en que no era admisible un Gobierno de un partido con corruptos. Son demasiados jueces y fiscales los que poco a poco van desvelando todo el entramado de irregularidades que rodea al núcleo del presidente del Gobierno y con datos que prueban irregularidades nada más llegar a La Moncloa hace ahora ocho años. El recorrido de Sánchez y sus próximos se aventura tan tortuoso como lamentable. Son entendibles las reclamaciones de que se eche a un lado.