El servicio ferroviario sigue generando problemas

Creado: Actualizado:

Desde que el ministro de Transportes, el siempre polémico Óscar Puente, pontificó que el servicio ferroviario español es modélico la situación se ha deteriorado de manera casi constante. Más allá del terrible accidente con decenas de muertos y cientos de perjudicados en Adamuz, existe un goteo permanente de incidencias que sigue sin solventarse para alcanzar una situación de normalidad. No hace tantos meses incluso se decretó la gratuidad durante semanas de todos los cercanías catalanes (Rodalies) por el nefasto servicio que prestaban. En León, la situación es conocida y los usuarios se ven afectados por unos problemas y retrasos que generan un sinfín de inconvenientes y perjuicios a la ciudadanía, que ahora ni siquiera se compensan indemnizando la devolución de billetes.