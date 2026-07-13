León no puede ser una carrera de obstáculos

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Es inadmisible que en una ciudad que presume de proteger a sus ciudadanos con movilidad reducida, sea el propio Ayuntamiento de León quien levante barreras arquitectónicas en sus calles. En Alcalde Miguel Castaño, los contenedores de basura han invadido las aceras en lugar de ocupar espacios que deberían estar reservados en la calzada, transformando el tránsito diario en una peligrosa carrera de obstáculos para quienes tienen su movilidad restringida. No basta con alardear, por ejemplo, de la creación de plazas de aparcamiento reservadas ni con amonestar a los conductores que no las respetan si la administración municipal no es la primera en dar ejemplo. La verdadera inclusión no se predica, se practica. También son vecinos de esta ciudad.