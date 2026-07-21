Transparencia en las 'fronteras' necesaria

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No está nada claro cómo acabará el proceso de regularización masivo que ha promovido el Gobierno de España y que ha desbordado totalmente las cifras que se habían anunciado. La acción política desde Moncloa aprovechó una iniciativa de las organizaciones no gubernamentales lideradas por Cáritas para abrir la puerta a la concesión de documentos a medio millón de personas asentadas desde hace tiempo en España y con un nivel de integración importante. Pero eso se aprovechó por la parte podemita del Ejecutivo de Pedro Sánchez para abrir las puertas de par en par y generar un conflicto y una avalancha que la policía ya eleva por encima de los tres millones de migrantes.

De manera paralela, existe otro frente abierto, en el que también se ha actuado con escasa transparencia y con fórmulas que parece que podrían vulnerar la legalidad. La hermana del ministro vallisoletano de Transportes, Óscar Puente, es la firmante del proceso de la llamada ‘ley de nietos’ que genera un efecto llamada que ahora colapsa a las diócesis de León y Astorga. Reciben cientos de solititudes de documentación, en algunos de partidas de bautismo con más de 150 años, para intentar probar las raíces españoles y lograr la nacionalidad.