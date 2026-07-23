Reconocer al campo para relanzar el mundo rural

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La nueva Estrategia Ganadera de la Unión Europea reconoce el papel que desarrollan las actividades extensivas en el mundo rural. En concreto, destaca que las ovejas y las cabras tienen una acción directa en la gestión del paisaje y en la prevención de los incendios forestales. Bruselas pone en valor esa vida tradicional pero quizá cabe la crítica sobre que llega demasiado tarde. En el campo se señala directamente a las autoridades comunitarias a la hora de criticar a los que han ido matando poco a poco la actividad agrícola y ganadera, hasta el punto de que en las zonas de montaña hoy es prácticamente simbólica su presencia. Quizá todo esto sirva para relanzar el mundo rural pero de momento hay mucho por hacer para conseguir que los pueblos recuperen el pulso vital.