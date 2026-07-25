Atención sanitaria de calidad puerta a puerta

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La asistencia sanitaria avanza cada día nuevos pasos en diferentes frentes. En el plano médico es evidente que el esfuerzo de la investigación facilita hoy un catálogo de respuestas frente a las enfermedades que sería impensable hace pocas décadas. Pero también se progresa en actuaciones menos invasivas dentro del afán por mejorar la calidad de vida. Y ahí existe un aspecto que resulta fundamental. Las personas prefieren pasar los tiempos de convalecencia en su domilicio si es posible. Desde el Hospital Monte San Isidro de León se lidera un plan para llevar la atención sanitaria a las casas que se ha probado un éxito por lo que seguirá ampliándose. Ya no se trata de meras visitas de los profesionales para interesarse por la situación de los pacientes. Lo que se aplica es una asistencia personalizada que incluye la adaptación de viviendas, la tele-rehabilitación e incluso un servicio de comida a domicilio cuando se hace necesario. Es la medicina diseñada para cada paciente, llevada a puerta a puerta, son ese trato que prima la calidad médica pero poniendo por encima de todo a la persona. El servicio realiza, sin tener que hacer desplazamientos, las analíticas, los tratamientos intravenosos y las curas complejas, un cuidado que supone un alivio especialmente para las personas mayores y sus familias.