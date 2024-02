Los agricultores y los ganaderos dicen, basta ya

Creado: Actualizado:

A gricultores y ganaderos, de toda la Unión Europea, están manifestándose contra la política agraria europea, que sin disimulos está tratando de acabar con la agricultura y la ganadería comunitaria.

Cuando en los años siguientes a la guerra mundial, en Europa no había alimentos para la población, los gobiernos incentivaron la producción de alimentos y los agricultores y ganaderos, que dicho sea de paso, son los mejores labradores, pastores, vaqueros, etc., del mundo, en pocos años, no sólo produjeron alimentos para abastecer a los europeos, los productos agrícolas, excedentarios se almacenaban y la leche se trasformaba en forma de mantequilla, queso y leche en polvo.

Cómo es más fácil, para los gobiernos, importar que exportar y en el mercado mundial hay productos más baratos, la política comunitaria, pasó de fomentar las producciones agropecuarias, a subvencionar el no producir alimentos, dejar las tierras en edil y reducir los censos ganaderos; esto junto al aumento de los costes y la política medioambiental, ha traído como consecuencia, que ni con las ayudas de la PAC, el sector agropecuario pueda sobrevivir económicamente.

Ahora que los agricultores y ganaderos, de toda la Unión Europea, están manifestándose para decir que están hasta los cojones de la política agraria de la UE, el ministro español de Agricultura y su “guana”, “han cambiado de idea” y de ser los políticos más destacados, defendiendo la firma del tratado UE-Mercosur, han pasado a manifestarse, poco menos que si estuvieran dando un mitin, a favor de los agricultores y ganaderos; ¡serán cínicos!

En la UE se han aprobado un sin fin de directivas, al parecer impuestas por supuestos ecologistas, urbanitas a los que lo que menos les importa es el medio ambiente, lo que quieren es salir los fines de semana, ver el campo lleno de amapolas, respirar aire puro y disfrutar de un ambiente lo más parecido al del poema: Las Geórgicas, de Virgilio.

Los chupatintas, de la UE, no tienen ni puta idea de agricultura, ni de ganadería, pero si, de exigir un montón de condiciones, en cuanto a la utilización de los medios de producción, (fertilizantes, semillas, insecticidas, herbicidas, rotaciones de cultivos, etc.,),

¿Quién conoce mejor sus tierras y su ganado, que los agricultores y los ganaderos?, los ingenieros agrónomos hemos complementado nuestros conocimientos académicos. al lado de agricultores y/o ganaderos; sobretodo, hemos aprendido a interpretar mucho mejor como hay que manejar los cultivos y el ganado, para que no nos pase lo mismo que al que fuera ministro, Sr Rubalcaba, que a la mascota de la legión que en aquel momento era un cordero negro castrado, Rubalcaba dijo que era una cabra!; sospecho que los chupatintas de Bruselas, y otros muchos más cercanos, no distinguen un trigo, de una cebada.

A los agricultores y ganaderos deberían unirse todos los colectivos, que para su negocio necesitan disponer de energía, como es el caso del transporte, industria, etc., incluso los consumidores, ya que los impuestos a la energía, son tan altos, (el 50%), que encarecen todos los bienes de consumo.

Es muy cómodo para los gobiernos gravar con impuestos los medios de producción, impuestos que les recaudan las refinerías y las eléctricas y transfieren a las cuentas del Estado. Otro coste no menos importante es el de la Seguridad Social, un 33% de cada euro que genera un trabajador; (trabajadores son todos los que trabajan, no solo los obreros).

Con costes imposibles de obviar, los productos de terceros países, sin impuestos a la energía, sin prohibición de herbicidas, insecticidas, fungicidas, determinados medicamentos y otras prohibiciones, compiten con ventaja y además sin el coste de la Seguridad Social, es imposible competir en un mercado global.

Hace cien años la energía provenía de la cebada, alimento principal de las mulas y otros animales, que proporcionaban la fuerza motriz para las labores, no sólo de la agricultura, también para las minas, el ejército, el transporte y alguna cosa más.

¿Qué exigimos los españoles, que nos solidarizamos con los que producen nuestros alimentos?

1º) La bajada del precio de la energía, no sólo el del gasóleo, es más importante la bajada del precio de la maquinaria, que no bajará si en la industria no bajan también los costes y los impuestos, para qué los agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, industriales, etc., en esta carrera de competitividad a nivel mundial, salgan a la carrera sin los pies atados, pues así sólo pueden ser los últimos, incluso no llegar, a la meta.

2º) Ya que no se puede imponer que en todo el mundo haya Seguridad Social, imponer un impuesto, o tasa, equivalente al coste de la Seguridad Social que grava la producción, de ese producto, en la UE.

3º) Para que necesitan en Bruselas que agricultores y ganaderos cumplimenten un “cuaderno digital”, o no digital. ¿Para saber cuantas veces van a mear.

Los profesionales tienen que preocuparse de administrar su tiempo y su trabajo y no perderlo en las oficinas de la Administración.,

Los precios del gasoil, son en estos países:

-Argelia 0,22 € por litro

-Estados Unidos 0,96 €/l

-China 1,05 €/l

-Argentina 1,07 €/l

-España 1,62 €/l

Reivindicaciones:

1ª) Que el precio de la energía sea de no más de un euro el litro (1 €/l).

2ª) Que se suprima el cuaderno digital; los agricultores y ganaderos tenemos muchos más conocimientos que los chupatintas de Bruselas, de cómo y cuando tenemos que hacer las labores del campo y manejar nuestro ganado.

3ª) Que cada agricultor haga la alternativa que mejor la conviene y cada ganadero programe los partos del ganado, como le parezca mejor.

A estas tres reivindicaciones se añade :

Que no se exijan más condiciones al uso de fertilizantes, semillas, insecticidas, hebicidas, fungicidas y demás medios de producción, que los que se exigen en todos los países, de los que se importan cualesquiera de productos.

Que a las importaciones de países en los que no hay Seguridad Social se les imponga este coste.

A estas reivindicaciones, seguro que se suman los autónomos y los industriales.