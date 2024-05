Importancia a lo importante

Creado: Actualizado:

Que la educación no importa a las instituciones no es nuevo, podría escribir largo y tendido sobre la imperiosa necesidad de un pacto de estado que le diera a la educación y a sus profesionales, la dignidad que merecen tener. Pero hoy el asunto es otro, la decadencia de las infraestructuras de los centros educativos de León y la negativa del alcalde y de la Consejería de Educación, a tomar cartas en el asunto.

Que los centros educativos son edificios viejos y obsoletos, ya lo sabemos Sr. Alcalde, igual que sabe usted que el mantenimiento y conservación de los centros de infantil y primaria son competencia municipal, y no lo digo yo, lo dice la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Usted se empeña en culpar a otros, en decir que son competencias impropias, en anunciar que ya paga la limpieza (por cierto, muy deficitaria), luz y calefacción y que ha destinado 1,7 millones de euros a los colegios desde 2018, dice que son 93.000 euros por centro, pero a mí no me salen las cuentas, solo hay que ver cómo están los 14 colegios de Infantil y Primaria de la ciudad.

Goteras, plagas, frío, humedad, accesos… un despropósito de principio a fin. Cuando a un edificio viejo dejas de hacerle el mantenimiento, los pequeños desperfectos se convierten en graves problemas y ahí radica el problema, la Junta de Castilla y León se lava las manos diciendo que es mantenimiento y el alcalde se lava las manos diciendo que la obra mayor es responsabilidad de la Junta. El resultado ya lo sabemos: cientos de alumnos y alumnas recibiendo su formación en condiciones lamentables, equipos directivos temiendo que llueva y se vuelva a inundar el colegio o que la primavera convierta el patio en una selva…

Me llama la atención la incongruencia del PSOE. La procuradora Nuria Rubio acude presta y veloz a hacerse la foto de rigor y a prometer que lo va a llevar al pleno de la Junta de Castilla y León, ya que lo que ocurre no se puede tolerar, sin embargo, no opina igual el secretario general de su partido, Tudanca, que descarta hacer esa pregunta oficial y habla de «otro tipo de iniciativas que intentará llevar a cabo» sin especificar ni cuándo, ni dónde ni cómo. Vamos, una bomba de humo en toda regla. No puedo entender cómo dentro del PSOE, no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan importante como la educación y el bienestar de nuestros niños y niñas, nuestro futuro.

No me olvido del PP, desgobernando para León desde hace más de 40 años, aquí no acabaría nunca de hablar de infraestructuras deficitarias o directamente de las inexistentes, como el IES de Villaquilambre o el Conservatorio de Música de León.

El Conservatorio de Música prometido hace 15 años y cuya construcción lleva un año paralizada, sin tener aún claro cuándo comenzarán de nuevo las obras y por supuesto cuando las tendrán terminadas.

Del IES de Villaquilambre se ha hablado largo y tendido, sobre todo cuando el propio alcalde del municipio votaba en contra de su construcción en las Cortes en 2018 para luego «enorgullecerse» de que por fin se construyera cuando finalmente la Junta cedió a su construcción. Sin embargo, han pasado 6 años desde ese momento y el prometido instituto sigue atrapado en la burocracia, nadie sabe en que fecha los alumnos y alumnas de Villaquilambre podrán estudiar en su localidad, la única con más de 15.000 habitantes en todo Castilla y León que no tiene instituto.

Los presupuestos elaborados por la Junta de Castilla y León para este año incluyen 66,5 millones para Educación Secundaria y 33,1 para los centros de Infantil y Primaria repartidos en esta inmensa comunidad autónoma. Pero lo cierto es que, de esas cantidades tan solo se van a destinar 17,5 millones a reparaciones de los institutos y 14,4 para los colegios, y repito, a repartir.

Es claramente una cantidad insuficiente, me atrevo a decir, insignificante si pensamos en lo que pudo haber pasado este lunes en Ponferrada cuando una escalera de acceso se desplomó y afectó a 14 estudiantes, una de ellos con una fractura de pelvis y un tremendo susto en el cuerpo. Después de este gravísimo hecho, la Junta se desmarca hablando de fallos indetectables y prometiendo revisiones de los edificios similares.

¡Qué más tiene que pasar!