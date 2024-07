¿Quién genera frustración a la sociedad leonesa?

Creado: Actualizado:

Hace unos días, tras aprobarse la moción por la autonomía de la Región Leonesa en la Diputación de León, la Presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, lanzaba en declaraciones a la prensa la siguiente pregunta: «¿Quién va a asumir la frustración que genere cuando esto no lleve a ningún sitio?».

Ciertamente, me resultó muy llamativa esta pregunta al aire. Por un lado, porque dejaba entrever que habría una frustración social de no conseguirse la autonomía, lo que indirectamente sería poco menos que asumir que es una aspiración mayoritaria entre la sociedad leonesa. Y por otro lado, porque la formación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa, al tener cabida dentro de la Constitución, depende única y exclusivamente de la voluntad política, y para ser más exactos, de que PP y PSOE acuerden dar ese paso, pues los números les dan de sobra para poder llevarla a buen puerto.

Por ello, como poco, resulta llamativo que Ester Muñoz acusase veladamente a otros de generar frustración porque no se forme la comunidad autónoma de la Región Leonesa, cuando precisamente su partido, el PP, es uno de los que tiene en su mano que esta pueda llegar a formarse. Y la tiene conjuntamente con el PSOE, cuyos vaivenes y bandazos en este tema también darían mucho que hablar. Ambos suman representantes suficientes en las Cortes autonómicas, Congreso y Senado para poder reformar el Estatuto de Castilla y León y habilitar en él un mecanismo para la formación de una comunidad autónoma integrada por León, Zamora y Salamanca.

En todo caso, respecto a la postura del PP, su Presidenta en León quiso justificar el rechazo de su partido a la moción por la Región Leonesa en la Diputación de León señalando que la postura popular «viene reflejada en los programas electorales con los que nos presentamos a las elecciones». Por ello, afirmó que rechazaron la moción porque el PP no llevaba la autonomía leonesa en el programa electoral, y que por ello, quien vota al PP ya sabe lo que vota.

Y llegado a este punto, yo me pregunto: ¿Acaso llevaba el PP en su programa electoral estar en contra de la autonomía de la Región Leonesa? ¿Acaso recoge el PP en sus Estatutos el rechazo a la autonomía leonesa? Porque, por más que he mirado, no he visto que se recoja dicho rechazo. De este modo, los populares votaron en contra de la autonomía de la Región Leonesa sin que esa posición contraria se recoja en ningún programa electoral del PP ni en sus Estatutos.

Eso sí, habla y mucho el Partido Popular en sus programas de velar por el cumplimiento de la Constitución, y uno se pregunta qué significa para el PP el artículo 2 de la Constitución, que reconoce a las regiones el derecho a ser comunidades autónomas, siendo la Región Leonesa una de las oficialmente reconocidas al aprobarse la Constitución, a la que por ello le asiste ese derecho constitucional.

Quizá por eso, un sector del PP de León, encabezado por Inés Prada, ha reclamado a posteriori una reflexión y un debate sereno en el seno del PP leonés sobre la autonomía de la Región Leonesa, consciente de que son muchos los votantes y afiliados del PP en León, Zamora y Salamanca que, aunque primen las cuestiones de ámbito nacional a la hora de depositar su voto o mantener su afiliación, en el ámbito regional preferirían una comunidad autónoma de la Región Leonesa.

Solo así se entiende que en una treintena de municipios de León los concejales del PP apoyasen la moción leonesista. Y otro tanto se podría decir del zamorano Manganeses de la Polvorosa y del salmantino Serradilla del Arroyo, donde hubo concejales del PP que la apoyaron, por mucho que luego las ejecutivas de sus provincias quisiesen desautorizarlos con sendos comunicados, diciendo que no sabían lo que estaban votando, como si sus cargos fuesen tontos, o como si los demás lo fuésemos y no supiésemos lo que hay.

Y es que, a pesar de que el portavoz del PP en la Diputación de León, David Fernández, dijo hace escasos días que «no expulsamos del partido a los que tienen opiniones propias» (en alusión a quien se pueda mostrar favorable a la autonomía leonesa), quizá las cartas de advertencia o, en cierto modo, de intimidación, dirigidas a concejales suyos para que no apoyasen la moción autonomista, no habla muy bien del respeto a la libertad de sus cargos en una cuestión que el PP no rechaza ni por Estatutos ni por programa electoral. Un partido que, no hay que olvidar, gusta de llamarse a sí mismo defensor de la libertad.

En todo caso, he de reconocer que estoy de acuerdo con la Presidenta del PP de León en una afirmación que hizo en una entrevista el 29 de enero de 2023, en la que señaló que «es evidente que el oeste de España tiene un problema.» En eso coincidimos, el Oeste de España tiene un problema, pero si nos fijamos en el detalle, el agujero negro de la mala situación socioeconómica del Oeste es precisamente la Región Leonesa. Sí, esa misma Región Leonesa a la que le están negando tener capacidad de gestión mediante una autonomía propia para poder revertir esta grave situación, pese a que formar esa autonomía depende solo de la voluntad política. Pero los puestines parecen estar por encima del futuro de una tierra que agoniza. Eso sí que genera frustración.