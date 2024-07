¡Contra pesimistas y negacionistas de la autonomía leonesa!

Creado: Actualizado:

L a reciente noticia de la aprobación por parte de la Diputación de León de la propuesta de Autonomía Leonesa ha creado una eclosión de informaciones sobre la hipotética realidad de esta justa concesión de autonomía Leonesa en todos los Mass Media del Estado. El mismo «privilegio», ni más ni menos que el que poseen todas las demás Regiones Españolas.

Como efecto de esta publicidad exponencial de los derechos de la Región Leonesa, creo que podemos sacar dos muy didácticas conclusiones.

Para combatir el «pesimismo», es conveniente concluir que este acto de impulso jurídico de la Diputación leonesa ha hecho más, por la libertad de nuestro pueblo, que todos los actos precedentes del mismo signo. Por este motivo, debemos alabar y agradecer a los propulsores de la propuesta, la UPL y el PSOE, por este beneficioso impulso que pueda convertirse en realidad en un futuro.

Y, además, con la esperanza de que los estrategas de estas ideologías, en colaboración con los gestores de todos las diversas asociaciones leonesistas que tanto están trabajando por llegar a la meta de nuestro autogobierno, puedan convencer a los gestores leoneses del otro partido político mayoritario, el PP, de una manera «discreta y extraoficial», para que apoyen esta propuesta.

Convendría recordarles que, cuando este partido se llamaba AP, defendió a toda costa que León no se integrase en Castilla y llegó en su lucha por lo libertad de León hasta el Tribunal Constitucional. El T. C. determinó que la unión de las dos Regiones no era ilegal. Solamente evitó pronunciarse sobre una posible separación futura o sobre cuál sería el procedimiento para realizarla...

Hasta este momento, casi todos los movimientos y partidos leonesistas, cuando solicitaban la autonomía de Región Leonesa, afirmaban, con justa lógica, que, con León, se incluyera a Zamora y a Salamanca. Pero, vista la reacción del las dos diputaciones de Zamora y Salamanca, negando, minusvalorando y rechazando la inclusión de sus dos provincias en la Autonomía Leonesa, ahora León ya puede tomar, libremente, la decisión de solicitar, en solitario, el derecho a su propia autonomía como la que todas las demás regiones y algunas provincias españolas ya habían conseguido.

Y si, en un futuro, Zamora y Salamanca quisieran incorporarse a la «Autonomía Leonesa», los leoneses las aceptaríamos con afecto, satisfacción y alegría, pero, bajo ningún concepto debiéramos obligarlas a incorporarse, en contra de su voluntad, como habían hecho con León al obligarla a incorporarse en Castilla.