Gracias Milei

Gracias por recordar al mundo que la libertad es el bien mas preciado que nos dieron los dioses, como dijo don Miguel. Y que el liberalismo, que esgrime la libertad como bandera, es el único baluarte que nos salvará de la tiranía. Un liberalismo que, en su versión más extrema, llaman anarco capitalista, cuya insignia es negra y dorada y sus abanderados, Pierre Joseph Proudhon y William Godwin. Ese liberalismo que demonizan los corruptos pontífices del necro-socialismo como padre de todos los males que afligen al mundo. El que sostiene que el Estado es necesario, sí, pero sólo para proteger la libertad de sus contribuyentes (de los de dentro y de los de fuera) y para ordenar el territorio que mandonea: urbanismo y comunicaciones. Y nada más, ni educación ni sanidad. ni pensiones, ni subvenciones. No este Giga-Estado que lleva al mastodonte que todo lo arrasa, con su deuda del 100 % del PIB y al 300 % si le dejan. Deuda de 20.000 euros por cabeza que alguien, algún dia, habrá de pagar y si no a quebrar como en los tiempos del siniestro de El Escorial, en cuyo imperio no se ponía el sol y en cuyas arcas solo había telarañas. Para todo lo cual se hace necesario un drástico recorte del gasto público y de las cargas impositivas. Flexibilidad laboral, comercial y financiera. Reducción de pensiones, funcionarios y subvenciones. Liquidación» del Banco Central y reformas integrales en salud, educación y seguridad que acaben con el despilfarro, la disfunción y el abuso.

Gracias por arremeter de frente contra este morucho que señorea la dehesa. Este Doctor No del «no es no, usted no es decente, el decente soy yo». Y contra su pregonero, el bocalan de Pucela, que agrede al adversario a cuchilladas y se queja de que le devuelvan una bofetada. Gracias por saltarse los protocolos de esos pedigüeños de marquesados que suspiran por surfear sobre alfombras rojas y vomitan sobre los hombros del vecino. Gracias por silbar a la luna la milonga del pampero que duerme a lomos de su caballo alerta contra los pumas colorados que acechan ululando como blancas sirenas.

Entre las ruinas humeantes del narco-peronismo los franco tiradores te apuntan desde todas las esquinas. Invocaremos a Atenea, a los sacros Penates y a la divina Razón para que llegue a término tu travesía y liberes a tu tribu de la servidumbre del Leviatán progre comunista