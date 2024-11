Creado: Actualizado:

Otra vez 25 de noviembre exigiendo respeto y dignidad a la vida de las mujeres. El lema «Que la vergüenza cambie de bando», elegido para este año, quiere poner el foco en los maltratadores y asesinos por ser los causantes del problema de la violencia contra las mujeres.

En noviembre de 2024 la ONU ha hecho público un informe demoledor alertando de un «asombroso” aumento del 50% de la violencia de género en el mundo en 2023 respecto al año anterior. «Las estadísticas son alarmantes: casi una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo sufrirá violencia física o sexual durante su vida». La agencia de la ONU ha matizado que esta violencia se intensificó y «más de la mitad de los feminicidios fueron cometidos por parejas íntimas o miembros de la familia», señalando que las mujeres no están seguras dentro de sus hogares.

En España, el portal de Feminicidio.net en su exhaustivo y pormenorizado informe de 2023 documenta 103 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos en España en ese año, una cifra que confirma el repunte de casos con respecto a años anteriores. En 2024 y hasta la fecha han sido asesinadas 82 mujeres, de las que 40 lo fueron por sus parejas o exparejas, a lo que debemos añadir la violencia vicaria (contra las hijas o hijos para hacer daño a la mujer), siendo 10 menores los asesinados. El feminicidio fue la principal causa de muerte violenta de las mujeres.

En España el sistema Viogen, de protección en recursos policiales y de justicia para víctimas de violencia de género, tiene fallos derivados de la evaluación del riesgo que depende solo del cuestionario policial en que se basa, el cual hay que reformar para que sea integral, multidisciplinar y realizado por profesionales, tal y como se dispuso hace ya 20 años en la Ley Integral de 2004. Sin perjuicio de esos reconocidos fallos, el Ministerio del Interior ha informado de 101.008 casos activos en el sistema Viogen a fecha 31 de octubre de 2024, de los que 31 están calificados en «riesgo extremo», 1.119 en «riesgo alto» y 15.491 en «riesgo medio». Además muestra 120 casos con menores en situación de vulnerabilidad alta y extrema y 1.581 con riesgo medio. En Castilla y León hay 4.924 casos activos en Viogen.

Si en una sociedad democrática estas cifras no causan estupor, es que la sociedad no es tan democrática como parece. Los datos reflejan la urgencia inaplazable de una respuesta integral y más firme. Las señales de alerta respecto a los más jóvenes y el negacionismo que se pregona de la violencia machista evidencian fallos importantes en la prevención. No es soportable que las propias instituciones confiesen saber que estamos ante un problema estructural y no toquen dicha estructura, afanándose únicamente en gestionar la violencia machista cuando ya se ha producido, tratando de perfeccionar unos protocolos que se podrán revisar las veces que se quiera y que está muy bien que se haga, pero que de ninguna manera van a erradicar la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.

Ha sido imposible conocer las medidas que se han implementado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que vayan a la raíz del problema. Más difícil todavía es saber lo que nuestra Comunidad Autónoma ha financiado con dinero recibido de estos fondos, dada la opacidad que mantienen a la hora de ofrecer información. Siendo tan grave el tema de la violencia contra las mujeres, es difícil comprender que las partidas económicas se empleen en muchos casos para actividades ajenas al fin para el que fueron concedidas.

Defendemos un Pacto de Estado para la erradicación de las violencias contra las mujeres con directrices de obligado cumplimiento, con medidas que aborden las causas estructurales del problema de la desigualdad y este tipo de violencia y con dotación presupuestaria que permita la prevención, la atención y la reparación de las víctimas, incluyendo la violencia vicaria, la digital, y la consideración de la violencia institucional. Exigimos transparencia, publicidad y fiscalización del destino de los fondos.

Falta socialización y formación, ya que no es soportable que digan que hay que educar en igualdad, pero a su vez se mantengan anuncios en televisión completamente misóginos. Todo ello junto con videojuegos, cine, música, medios de comunicación, redes sociales, etc., que difunden una sistemática cosificación e hipersexualización de las mujeres y niñas que conduce a la pornografía, la cual fomenta la violencia sexual de los hombres hacia las mujeres porque se les invita a excitarse sexualmente con esa violencia degradante. Con ello hacen creer a los chicos adolescentes que esas formas de relaciones sexuales son su derecho, y a las chicas que es lo que deben aceptar, sin descartar la explotación sexual y reproductiva.

La prevención y la formación son ineludibles, como también lo es expedientar y separar de sus funciones a quienes muestran abiertamente opacidad, oscurantismo o negligencia inexcusable en sus funciones públicas.

La violencia machista es un delito global porque nos atañe a todas y a todos. Y global para la víctima, por estar presente en todos los aspectos de su vida. No es un tema de un hombre y una mujer. No es un tema familiar. Es una cuestión de Estado y así debería ser tratada por todas las partes implicadas, policías, jueces, fiscales, agentes sociales, y en su defecto que asuman responsabilidades. El sistema dispone de elementos suficientes para impedir que se sigan vulnerando los derechos humanos de las mujeres, máxime cuando lo son por quienes deberían garantizalos. La sociedad en su conjunto tiene esa responsabilidad y debe de asumirla.

No se puede pedir a las víctimas que denuncien, si los poderes públicos no hacen nada para remover las causas que limitan esas denuncias. Y no basta con atacar esas causas, sino aquellas que, a su vez, las originan. Nos referimos sobre todo a una socialización y educación patriarcal que poco o nada han cambiado en este tema. Es urgente e inaplazable emprender un proyecto coeducativo integral y obligatorio que erradique la misoginia naturalizada y ponga en valor a las mujeres. Es intolerable que miles de ellas en este país vivan con miedo. Miedo próximo, real, tangible, demostrable. Miedo paralizante, miedo a morir, a ser asesinadas por el terrorismo machista.

A los poderes públicos les exigimos que sin perjuicio de seguir trabajando y mejorando la protección de las víctimas, aborden de verdad las causas estructurales de esta violencia y trabajen en la prevención, que ya es hora de aplicar en su integridad la Ley 1/2004 de Violencia de Género que el próximo 28 de diciembre cumplirá 20 años de vigencia.