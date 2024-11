‘Dilexit nos’, la nueva encíclica de Francisco

Publicado por Prisciliano CORDERO DEL CASTILLO León Verificado por Creado: Actualizado:

En octubre de 20024, el Papa Francisco ha publicado una nueva encíclica: Dilexit nos (Él nos amó), sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Es la cuarta encíclica de su pontificado, después de Lumen Fidei, escrita en colaboración con el Papa Benedicto XVI, Laudato si y Fratelli Tutti. La nueva encíclica de Francisco es una demostración de su propio amor por el Sagrado Corazón de Jesús, como buen jesuita que es. El Papa Francisco comienza su nueva encíclica denunciando que el mundo ha perdido su corazón. Suena casi demasiado obvio, pero Francisco cree que necesitamos escucharlo: estamos en un período de la civilización humana en el que, en el mejor de los casos, corremos un grave riesgo de perder nuestro corazón, o ya lo hemos perdido y necesitamos desesperadamente recuperarlo. El corazón revela «quiénes somos realmente» (n. 6), escribe el Papa, porque es «la morada del amor en todas sus dimensiones espirituales, psíquicas e incluso físicas» (n. 21), «un núcleo que se esconde debajo de todas las apariencias externas, incluso debajo de los pensamientos superficiales que pueden desviarnos» (n. 4).

Nuestras preguntas existenciales más profundas: «¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué dirección quiero dar a mi vida, a mis decisiones y a mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo?… ¿Quién quiero ser para los demás? ¿Quién soy yo para Dios?», pueden ser respondidas por una pregunta única y más fundamental: «¿Tengo corazón?» (No. 23). Estas preguntas que preocupan a todo ser humano y le permiten dar sentido a su existencia son meditadas y guardadas en el corazón, de manera muy similar a María que, nos dice San Lucas, atesoraba y meditaba sobre todas las cosas en su corazón. (No. 19; cf. Lc 2:19 y 51). El corazón no es solo la sede de la «emoción profunda» (No. 16), donde descubrimos quiénes somos, sino también el lugar donde nace el amor: el amor incondicional de Dios por nosotros, y del cual brota nuestra capacidad de amar a los demás. En nuestro corazón, descubrimos el «fuego ardiente» de esta capacidad, que nos permite «convertirnos, de manera completa y luminosa, en las personas que estamos destinados a ser, porque cada ser humano está creado sobre todo para el amor». «En lo más profundo de nuestro ser, fuimos hechos para amar y ser amados» (No. 21). Y es, en última instancia, en este descubrimiento del amor de Dios por nosotros donde aprendemos a amar a los demás, que es la esencia de lo que significa ser seguidores de Cristo. «El conocimiento de que Cristo murió por nosotros no permanece en conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, amor» (No. 27). Este es el corazón que necesitamos recuperar si queremos sanar nuestro propio corazón. «El amor de Cristo puede dar un corazón a nuestro mundo y reavivar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar se ha perdido definitivamente» (No. 218). El Papa Francisco nos invita a experimentar el deseo y el cuidado del corazón de Jesús, preguntando en referencia al encuentro de Jesús con el joven rico en Mc 10:21: «¿Pueden imaginar ese momento, ese encuentro entre sus ojos y los de Jesús?» (No. 39).La esperanza de Francisco es que, al reflexionar sobre el corazón de Cristo, al que llama «la síntesis encarnada del Evangelio», la Iglesia se vea conmovida no sólo por un análisis crítico de cuestiones teológicas y sociales, sino mucho más por un poderoso amor afectivo por Cristo (No. 90). En la conclusión de la encíclica, dice el Papa que en lugar de «estructuras y preocupaciones obsoletas, apego excesivo a nuestras propias ideas y opiniones, y fanatismo en cualquier número de formas», la Iglesia necesita «el amor gratuito de Dios que libera, vivifica, trae alegría al corazón y construye comunidades» (No. 219). El dolor por nuestros pecados que traspasan el Sagrado Corazón de Jesús debería llevarnos no a un dolor que nos mueva a la autocompasión, sino a un mayor amor a Dios y al prójimo.

