Responsabilidades

Acababa de llegar a Málaga y estaban muy recientes las inundaciones de Valencia en mi mente. Poco antes de partir de nuestra ciudad, había conocido la noticia de que también se avecinaba un franco temporal en esa provincia andaluza; sin embargo, marché para ese lugar con el fin de disfrutar de unos días de vacaciones antes de que el invierno leonés hiciera gala del frío.

Tanto el día de mi llegada como los siguientes antes de la tormenta, fueron espectacularmente buenos. Sol, playa, visitas gastronómicas, paseos por la ciudad…, e incluso baños refrescantes en una agua sumamente tranquila, como apacible para el cuerpo. Jamás me habría imaginado que pudiera bañarme en esa época con tanto placer, y en un mar con aguas tan balsámicas, a pesar de las informaciones que cebaban los noticiarios. Así que pensé en la posibilidad del error, cuando no, de la alarma precipitada por autoridades temerosas a partir de lo acaecido en la comarca levantina. Se acercaba en la agenda el día fijado por la agencia de meteorología sobre el temporal, pero el cielo estaba demasiado despejado, aunque en esa mañana el mar se hubiera levantado con mayor oleaje, como si nos estuviera anunciando un ímpetu desconocido con sus bravos movimientos. No obstante, toda la mañana se dejo alumbrar por el sol y la tranquilidad habitual, como si el tiempo apacible quisiera seguir iluminando una vez más el contorno de la bahía. Por la tarde no pude más que preguntar a la recepcionista del parador acerca de las noticias que seguían pululando en los medios porque, a pesar de las comunicaciones de alarma, la estabilidad climática era la norma. La joven, con una sonrisa, trató de tranquilizarme, diciéndome que allí no llovía ni pasaba nada en muchas ocasiones, porque los vientos jugaban con la tempestad en un afán de proteger el lugar. Además, me insinuó, que era posible que las autoridades estuvieran cuidándose en salud tras la experiencia vivida en la comunidad valenciana. Así que proseguí sin mayor preocupación con mi jornada de ocio y de visitas esporádicas, desalojando de la mente cualquier idea o pensamiento malévolo, como si nada de lo transmitido pudiera suceder allí. Sin embargo, por la noche no pude menos que volver acercarme al mostrador de recepción para aclarar ciertos comentarios sospechosos, así como algún que otro rumor de cancelación o marchas de viajeros en plena tarde. No obstante, el empleado de noche volvió a ratificarme, aunque esta vez con una mayor cautela, que allí no se había recibido ninguna comunicación ni tampoco aviso oficial del que informar a los clientes; tan solo, me aseguraba, que el lugar era seguro y que estaba protegido de las inclemencias de ese tipo, aunque se contara que en los años ochenta las inundaciones acaecidas llegaron a cubrir gran parte del parking de vehículos, al estar el hotel en las inmediaciones de la desembocadura de ríos. Reconozco que no me quedé muy tranquilo con el comentario, una vez que ya no podía modificar el ritmo de mi estancia, porque ¡no me iba a marchar en medio de la noche, preso del temor o de la angustia, por una sospecha que podría ser infundada al final! Así que, como dijo Cesar en su camino hacia Roma después de cruzar el Rubicón con sus legiones: “La suerte está echada”. Y entonces, antes de acostarme, aconteció lo real: un estridor extraño y desconocido para mí, que parecía ser vomitado por el móvil, me hizo levantar de repente de la cama. Con cierto malestar no pude menos que cogerlo, mientras murmuraba entre dientes que lo había dejado apagado, para ver en la pantalla la noticia que comunicaba, entre otros asuntos, que estábamos en “Alerta Roja”. Llamé precipitadamente a recepción para contrastar la información, y me indicaron que sí, que se había decretado la alerta Roja en la provincia, o como se decía antaño cuando las autoridades impedían seguir con la vida rutinaria: el “toque de queda”. Y para asegurar aún más lo que se venía anunciando, salí a la terraza y miré al cielo, que seguía tan tranquilo como cualquier día de verano, mientras un sonido franco del mar y un aire nocturno agradable y fresco, me acariciaron dulcemente el rostro. “Sí, mucho ruido pero todo en calma”, formulé contrariado, momentos antes de refugiarme nuevamente en la cama. No obstante, recuerdo que esa noche me levanté de madrugada para observar el rumbo de las estrellas y el sonido del viento, o cualquier otro atisbo que suscitara la llegada de la tempestad en medio de la noche; sin embargo, todo seguía estando sereno, con estrellas y alguna que otra nube sin importancia, para mi calma nocturna. Así que me dormí sin más dilación, con la sensación de que quizá nos estuvieran tomando el pelo, o bien, que todo fuera un simple error de la ciencia y sus acólitos. A la mañana siguiente salté de la cama con la pretensión de disfrutar de un buen desayuno. Sin embargo, ese día ya no era como los demás, ni tampoco las caras de los clientes o los empleados del establecimiento. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre; las nubes se empeñaban en formar conglomerados grises, oscureciendo la supuesta brillantez de las anteriores mañanas; además, la temperatura había descendido muy discretamente y el escenario del parador se veía mucho más vacío… Pero no estaba dispuesto a abandonar o dejar de disfrutar del jugo de frescas naranjas o del sabor salado de los alimentos, mezclado con café y leche en abundancia, por nada del mundo. Así que desayuné como siempre, con tranquilidad y sin permitir la llegada de ningún pensamiento que me obligara a rectificar la conciencia con la información recibida. Cuando salí del comedor el tiempo había empeorado ostensiblemente de forma rápida. El viento era muy intenso; las nubes se habían unido aún más, oscureciendo cualquier rayo de luz matutino, mientras pequeñas gotas de agua empapaban la cara y las paredes del lugar. No obstante, no quería perder el ritual de caminar un poco, porque entendía que el día iba a ser complicado. Además, yo había vivido en infinidad de ocasiones, en la “Costa da Morte”, ráfagas de viento, lluvia o temporal manifiesto, y nunca dejé de pasear entre las rocas o la carretera hacia el faro con sumo placer, en esas condiciones. Pero ese día, cuando me propuse salir para confrontarme con la tempestad, que en principio no me parecía tan intensa, un fuerte alboroto de viento, unido a gotas inmensas que lo empapaban todo, me impidieron avanzar con soltura. Así que decidí retroceder y no tentar al diablo convertido en “pathos” mental. Era cierto, aunque me había costado mucho entender…, que la tempestad se había iniciado tal y como los informes científicos habían vaticinado con suficiente antelación. Recluido en el lugar, sin más consuelo que los libros o la mirada perdida hacia el horizonte, y en espera, que tras la tempestad se anunciara la calma, pasé el resto del día. Allí supe por comentarios, porque no quería ver la televisión ni las noticias del móvil, que la vida de la ciudad se había detenido de un plumazo. Trenes, colegios, universidad, autobuses públicos, tiendas, locomoción de vehículos… La vida se había eclipsado y todo había sido clausurado, como en la pandemia. Por la tarde, una vez amainado el escenario turbulento que había precipitado la Madre Naturaleza, pude comprobar con mis ojos mientras caminaba lentamente por el entorno más cercano, los efectos de paralización de la vida en la provincia. Apenas había circulación en la autovía más próxima; una enorme galería comercial, vecina del Parador, estaba completamente cerrada, mientras mostraba sus extensos aparcamientos sin ningún tipo de coche. Incluso la gasolinera del lugar había cerrado sus puertas, siendo imposible divisar ningún alma humana con la mirada, y pensé nuevamente: “Es como en la pandemia”. Sin embargo, en ese momento de modo inesperado, dos personas, que traté de esquivar sus miradas, caminaban en lo alto de la autovía como tratando de llegar algún lugar, una vez que presumiblemente, al menos así lo dilucidé, la clausura del transporte habría impedido llegar a su destino. Pero reconozco que no hice ningún intento por entablar conversación ni nada por el estilo, porque en esos momentos de falta de orden, catástrofes naturales e incertidumbre personal es preferible estar solo y permanecer lo más silencioso posible, hasta que pase la borrasca sin ley. A la mañana siguiente todo siguió bajo el mismo escenario de espera, porque la alerta seguía siendo roja, pero tuve la sensación de que el arrebato de la Naturaleza, el empuje de lo real, no había causado ninguna víctima humana. Y sí, más tarde comprobé con alegría, que efectivamente la “gota fría”, la “dana”, llámenla ustedes como quieran, había causado múltiples destrozos de viviendas o de coches, e inundaciones y estropicios diversos, pero ningún lamento en vidas humanas perdidas. Este retrato basado en un personaje de ficción dice mucho sobre la condición humana y sus mecanismos de defensa para evitar el contacto con la realidad, a la vez que nos permite abordar ciertos interrogantes como: ¿Qué había hecho posible salvar tantas vidas en Málaga con respecto al atroz espectáculo de Valencia? Además, ¿qué habría fallado allí para que el arrebato de la naturaleza hubiera ofrecido tantas muertes como efectos desiguales en su empuje brutal? Y lo que es más importante, ¿se podría haber evitado de algún modo tal desenlace siniestro?... (Continuará)