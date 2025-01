¿Para cuándo los cambios oportunos?

Creado: Actualizado:

Existe una tendencia según la cual hay nombres (los que definen las cosas, los conceptos, las formas de ser y estar en el mundo) que deben cambiarse para, supuestamente, adaptarse a los nuevos tiempos. Es una manera de cambiar la forma sin cambiar el contenido, ya que la primera haría parte o moldearía al segundo. Tomemos como ejemplo una antigua clasificación de la oligofrenia (un nombre que «chirría»). Términos como idiota o imbécil son considerados hoy día como formas de insulto, no como el resultado de la medición del cociente intelectual. La carga agresiva que conlleva el empleo de esos términos ha hecho que el valor original del concepto haya pasado a otra dimensión distinta y peyorativa. Lo mismo ha ocurrido, entre otros, con el término cretino. Asistimos al cambio de nombres con objeto de pretender suavizar los contenidos, e incluso de modificarlos.

Ahora, el término deficiente o discapacitado se cambia por el de alternativo, diferente, modalidad distinta, inteligencia en fase de desarrollo etc. Valga (pincelada de humor) la próxima modificación del término cojo (por lo inaceptable de endilgarle lo de «engaña baldosas», o que «no hay cojo bueno»; y ya no digamos del refranero faltón cuando afirma «Dios nos libre de un cojo, de un rojo y del que le falta un ojo»). En adelante se denominará «persona de paso o zancada discontinua». Al tuerto (por endilgarle la mala suerte por ser mirado por él) se le denominará «persona de mirada progresista o conservadora» dependiendo del ojo vivo. Y al invidente (por aquello de dar palos de ciego) se le denominará «persona de mirada opaca». Por último, para acabar con estos ejemplos, al tartamudo o tartaja se le ha de llamar «persona que completa las palabras en varios tiempos». Y al jorobado o jiboso (por aquello de pasarle los décimos de lotería por su chepa) se le denominará «persona de curvatura dorsal pronunciada». Se pretende borrar las diferencias. Existe una lucha persistente contra la realidad de la desigualdad bajo el principio sacrosanto de la igualdad. Se trata de «igualar la diferencia», sea como sea. Claro que eso es en teoría, en la práctica es otra cosa; en ésta se «diferencian las igualdades» llegando a establecerse que «todos somos iguales, pero unos más que otros…». Creo que fue Dostoyevski quien dijo: «La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles».Sabido es que el hombre lleva en sus entrañas el germen de la omnipotencia y tolera muy mal la frustración al respecto. Hay individuos, no pocos, que no aceptan la frustración y persisten en encontrar una solución alternativa y tratan de definir, a su manera, lo que realmente esconden. Estoy pensando en los políticos (es un filón que me lo pone a huevo, todo hay que decirlo). Es por eso, que en esta segunda parte me voy a centrar en buscar los «cambios oportunos» en los términos que ellos emplean para definirse. Empecemos por el término «Partido político». Dado el desencanto generado entre la ciudadanía, por lo deteriorado y engañoso que es, propongo un término nuevo que lo defina de forma más apropiada, por ejemplo «Plan de Pastoreo del Pueblo» que resulta más evocador y adaptado a las circunstancias. Bueno, y ya de paso yo cambiaría el término «presidente» por el de «mayoral». No es cosa mía lo de los nuevos nombres. Fijaos en la denominación de algunos partidos que mueven al humor: «Se acabó la fiesta». Con un par, sí señor. El «RISA», no me digáis que no es evocador. El «Yayo partido», joder con los abuelos. EL «PUAJ», anda que no tiene repugnancia fonética. El «PIS» polaco, para mear y no echar ni gota. Son unos ejemplos, nada más. Otro término paradigmático, «Democracia». Ya sabéis que viene del griego, demos, «pueblo» y kratos, «poder». Es decir, el poder del pueblo. En principio suena bien y parece claro su significado, pero ha ido degenerando y apareciendo diferentes tipos y subtipos, derivados, apaños con distintas formas y colores que han hecho que el significado etimológico esté devaluado, e incluso totalmente desprestigiado. Ya no sirven los apellidos ni los tiempos ni los modos: representativa, parlamentaria (incluida la monárquica), participativa, directa, indirecta, mixta, depende para qué, fija, fija discontinua, eventual, orgánica, «orgásmica» («La Codorniz» dixit) etc. Lo que sí permanece es el «Kratos», el poder. Ahí se agarran los políticos cual lapas a la roca o, peor, como garrapatas a la piel, y no lo sueltan ni con agua hirviendo. Yo creo, pues, que el término democracia, tan denostado hoy día, debería denominarse de otra manera para adecuarse a la realidad de los nuevos tiempos. Son los propios políticos quienes la denominan entre sí de diferentes maneras, según su punto de vista, fijados siempre en el «Kratos». Así, la llaman entre sí lanzándose términos calificativos como «autócrata», «ególatra», «narcisócrata», «fachócratas», «rojócratas», «envidiosócratas», «fascistócratas», «sinvergüenzócratas», «psicopatócratas», «vendepatriócratas», «conservadócratas», «retrogradócratas» etc. Muchos de ellos son neologismos, pero por algo hay que empezar para ilustrar el contenido. Ya no dialogan, se insultan. Están tan inclinados, sistemáticamente, al rechazo, que me recuerda el chiste en el que uno se dirige a otro: «Oye, tú». «Pues, anda que tú», le responde el segundo…Pasa lo mismo con el repertorio de las clases, funciones, puestos, puestecitos o puestazos etc., etc. de los componentes de los organigramas de los partidos políticos, tanto con mando en plaza como con la esperanza o con el ansia de tenerlo en un futuro, cuanto antes mejor. Mencionaba líneas arriba, cuando hablaba del pastoreo (que no es una metáfora) que al presidente se le debería llamar el mayoral. Siguiendo el término rebaño (que no es una metáfora), podríamos calificar a los políticos de la siguiente manera: mayoral o rabadán, pastores con experiencia, ordeñadores cualificados, perros carea o mastines, zagales a tiempo completo, parcial, fijos discontinuos, en prácticas, esquiladores, e incluso portadores del cencerro y el portador de la albarda, amén de los asesores, ayudantes de los asesores y los asesores de los ayudantes… Todos tan necesarios...Total, si bien se precisa cada cierto tiempo cambiar los nombres del continente, por degeneración de los mismos, que hieren o insultan al contenido, en la política ha ocurrido justo al revés. Así, conceptos con términos hermosos que dan lustre y esplendor al contenido como libertad, respeto, justicia, democracia, humanismo fraternal, amistad etc., han ido perdiéndose en el fragor del «Kratos» y adoptando términos peyorativos y destructores. Lo mismo ha ocurrido con los hombres y mujeres (no todos ni todas, ya lo sé, felizmente) que vocacionalmente se sienten dispuestos a dedicarse al bien común y a participar en un gobierno justo y desinteresado del pueblo y para el pueblo, pero que, llevados por la corriente impetuosa de la degeneración política, van perdiendo las señas de identidad verdaderas y benefactoras y acaban como acaban.¿Para cuándo los cambios oportunos? Ay, cómo se echa de menos lo de «Aurea mediocritas», y «En el justo medio está la virtud…»