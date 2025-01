Creado: Actualizado:

A veces es imposible evitar la murga de los que más desafinan. Tenemos que soportar sus exageradas loas a Cataluña y al mismo tiempo difamaciones y desprecios a España, como si ambas dos no fueran una ni hubieran sido siempre la misma ilusión, el mismo proyecto, la misma realidad histórica. Y en vez de buscar la convivencia y cantar lo mucho que nos une, se dedican a gritar y magnificar las diferencias, casi siempre irreales, inventadas, para halagar con músicas ratoneras los oídos más duros, los cerebros más cerrados, y los corazones más mezquinos. Y mienten cuando dicen que «el pueblo catalán» es especialmente sensible a la cultura de verdad, que se distingue sobremanera del resto de España porque regala libros y flores por San Jordi, pero omiten, o ignoran, que fue el periodista-escritor-editor Vicente Clavel Andrés, nacido en Valencia en 1888 y fallecido en Barcelona en 1967, hombre republicano, el que propuso, en 1923, la idea de la Celebración del «Día del Libro» en Barcelona, y que fue definitivamente aprobada por el rey Alfonso XIII en 1926, haciéndolo coincidir con el día de la muerte de Cervantes, y de «Chespir», el 23 de abril. La primera celebración fue en 1930.

Y nos dicen, y mienten, cuando afirman que «el pueblo catalán», al contrario que el resto de España, está en contra de la Fiesta de los Toros, pues es más «civilizado» y más «moderno» y más «sensible» que los «incultos» de Salamanca, de León, o de Córdoba.¡Pandilla de ignorantes, de mastuerzos con ínfulas son los que así se pronuncian! Su demagogia barata no conoce límites, y son tan cínicos que al mismo tiempo que desprecian y atacan a la Fiesta Nacional se dicen admiradores y devotos seguidores de García Lorca, de Machado, de Buñuel, de Alberti, de Dalí, de Hernández, de Sabina, de Luis Eduardo Aute, que fueron, y son, grandes amantes y defensores del arte de la tauromaquia. Quiero a Barcelona, y la admiro, entre otras cosas, por haber sido, durante muchos años, un foco permanente de cultura, de diversidad, de convivencia, de libros y escritores. Pero no se puede olvidar que, incluso en este asunto, gran parte del mérito lo tiene un andaluz nacido en El Pedroso (Sevilla), el 31-12-1914, y fallecido en Barcelona el 11-5-2003, un hombre de bien llamado José Manuel Lara Hernández, que había sido Capitán de la Legión del Ejército del Bando Nacional, y que fundó en 1949 la todopoderosa e influyente Editorial Planeta.Cataluña fue, al contrario que el resto de España, enormemente favorecida por los Borbones, y por Franco. Es increíble tanta ignorancia, estupidez, mentira y maldad reflejada en un cartel que circula por ahí, en el cual está escrito este disparate: «La prueba de que nuestra democracia ha fracasado es ver a un torero franquista como consejero de Cultura».Se refiere al famoso torero Vicente Barrera Simó, nacido en 1968, de 56 años, que cuando murió Franco sólo tenía 7 años, que es, además, licenciado en Derecho. El ignorante, sin estudios, es el autor del panfleto, que tiene 81 años, nunca salió de España y ha vivido muy ricamente a costa de la Televisión Española del franquismo, durante el cual estuvo muy calladito, contento y feliz. Pero incluso si el torero fuera un hombre con pocos estudios, tiene todo el derecho a ser consejero de Cultura o de cualquier otra cosa, lo dice la Constitución y la democracia. El socialista José Luis Corcuera, de profesión electricista, apenas tenía estudios primarios y, sin embargo, fue un excelente ministro del Interior en el Gobierno de Felipe González.El 27 de noviembre de 2024, en el Congreso, el presidente del Gobierno, con descalificación, desprecio y risa, sacó a colación a este abogado y torero jubilado, don Vicente Barrera, que fue consejero de Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana desde julio de 2023 hasta julio de 2024. El citado cartel difamatorio es una estupidez y malas personas son los que lo hacen circular. La ignorancia es tan atrevida que ni siquiera sabe que los toreros, como el padre de Ábalos, aunque sean de izquierdas siempre son diestros.Por si no fuera suficiente tanta maldad y estupidez de estos descerebrados españoles, también saltan al ruido de la ignorancia y el desatino los dirigentes de la Unión Europea impulsando el Acuerdo Mercasur, colosal disparate de unos mastuerzos con ínfulas tan ignorantes que aparentando ser liberales no entienden nada y sí confunden la libertad de mercado, el libre comercio, los aranceles, la producción agrícola alimentaria, la competitividad y la competencia. Me opongo a esta mamarrachada y espero que los Veintisiete la tiren por tierra a la hora de votarla. Hay gente tan ignorante y mezquina que se vuelve loca de alegría al pensar que por mal que haga la tortilla española siempre le saldrá redonda. Tienen el poder a su servicio. Con toda Burbialidad.