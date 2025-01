Israel y Hamás alcanzan un alto el fuego, pero no significa el fin de la guerra

Creado: Actualizado:

El acuerdo para intercambiar rehenes israelíes por prisioneros de Hamas exige el fin de los combates en Gaza, pero las hostilidades en ambos lados siguen siendo intensas y la inestabilidad en la región hace incierta una tregua duradera. Los partidarios de los rehenes israelíes, que fueron secuestrados durante el mortal ataque de Hamas en octubre de 2023, reaccionan al alto el fuego en Gaza con cierto escepticismo.

¿Cuáles son las perspectivas de que este acuerdo de rehenes ponga fin efectivamente a la guerra entre Israel y Hamás? Un alto el fuego, cuya firma se ha retrasado unos días, y un acuerdo sobre la devolución de rehenes no necesariamente ponen fin a la guerra. Es importante tener en cuenta que cuando Hamás lanzó sus ataques contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, también estaba lanzando una guerra total que incluía un amplio esfuerzo internacional para deslegitimar al Estado de Israel. Incluso si este alto el fuego pusiera fin a las hostilidades en Gaza, Hamás y los grupos afines a él continuarían la guerra por otros medios.El acuerdo de alto el fuego probablemente encontrará una fuerte oposición de ambas partes. La primera fase de dicho acuerdo dura seis semanas. Este plazo más amplio brinda oportunidades para que los opositores al acuerdo, tanto israelíes como palestinos. lo socaven en momentos críticos. Esta fue la pauta durante la década de 1990, cuando se firmó el acuerdo de paz de Oslo entre israelíes y palestinos. Por supuesto, el proceso de Oslo se prolongó durante casi una década, pero en ese tiempo, cada vez que se percibía un avance hacia la paz, los opositores al compromiso sembraban la discordia mediante la violencia, dañando la legitimidad de las conversaciones hasta el punto de que fracasaron. En el momento actual, los principales saboteadores podrían ser, por una parte, los colonos israelíes, que no quieren nada que no sea la destrucción de Hamás y el reasentamiento de Gaza, y, por otra, los extremistas palestinos que tienen como último objetivo destruir al Estado de Israel. Siempre es posible que cualquiera de las partes incumpla el acuerdo. De hecho, esa es una de las razones por las que Hamás ha retenido a los cerca de 100 rehenes restantes. Son piezas humanas de negociación. Una vez que todos hayan sido devueltos a sus familias, Hamás tiene pocas razones para creer que Israel no volverá al campo de batalla para destruirlos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo ha dicho durante meses. Al mismo tiempo, Hamás tiene un incentivo para seguir luchando, dado el daño que la guerra ha causado en Gaza.¿Mantendrá Israel una presencia de seguridad en Gaza? El gobierno israelí ha dejado claro desde finales de 2023 que mantendrá la seguridad general en la Franja de Gaza en el futuro. Israel quiere que la libertad de acción de la que disfruta en Cisjordania mantenga la presión sobre Hamás en Gaza y evite que el grupo tenga la menor posibilidad de organizar un ataque como el del 7 de octubre del 23. Aunque el acuerdo al que han llegado indica que Israel se retiraría por completo de la Franja de Gaza, es difícil pensar que el gobierno israelí acceda a retirarse de esa zona. Los funcionarios israelíes han sostenido durante los últimos quince meses de guerra que el problema en Gaza entre 2005 y 2023 fue la ausencia de los servicios de seguridad israelíes y su incapacidad para llevar a cabo operaciones antiterroristas regulares como las Fuerzas de Defensa de Israel y la agencia de seguridad interior israelí hacen en Cisjordania. ¿Qué queda de las fuerzas y el liderazgo de Hamás en Gaza? Hamás ha demostrado su capacidad de resistencia a pesar de que Israel ha matado a un gran número de sus combatientes y dirigentes. Tras quince meses de combates, Hamás todavía puede lanzar cohetes contra Israel, y hay informes diarios de soldados israelíes muertos en Gaza, una cifra que ya asciende a más de ochocientos. El grupo no está tan bien organizado como al principio de la guerra, pero todavía es capaz de reclutar combatientes y crear situaciones en las que Israel se vea envuelto en un conflicto guerrillero sin una salida clara. Contrariamente a las expectativas de que el control de Hamas sobre Gaza disminuiría tras la muerte de su líder Sinwar, el grupo sigue al mando en Gaza. ¿Qué significa el acuerdo de alto el fuego para los palestinos en Gaza? El acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes salvará vidas y brindará una oportunidad para que llegue más ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza. Los negociadores esperan que, una vez que se completen las tres fases, la ayuda se convierta en una rutina y pueda comenzar la reconstrucción de Gaza. En la primera fase, se permitirá que los palestinos desplazados regresen a sus hogares, mientras que unos seiscientos camiones de ayuda humanitaria entrarían en Gaza cada día. Esta primera fase tiene como contrapartida la liberación de 33 de los casi 100 rehenes israelíes que todavía están con vida en manos de Hamás y que podría comenzar el próximo domingo, día 19 de enero. ¿Es probable que el papel de Estados Unidos en el conflicto cambie con la llegada de la administración Trump? Es difícil saberlo. El presidente electo Donald Trump advirtió que habría consecuencias si los rehenes no eran liberados antes de su regreso a la Oficina Oval el 20 de enero. No quedó claro a qué se refería. Pero la nueva administración estadounidense tiene influencia y buena voluntad con Israel y una actitud retórica más dura con Hamás e Irán. En realidad, nos movemos en una situación tan compleja que solamente queda esperar a ver su evolución y los resultados en las próximas fechas. Desde que el miércoles, día 15 de enero, se anunció el alto el fuego, han sido asesinadas al menos 101 persona, incluidos 27 niños, en la Franja de Gaza por el ejército israelí. ¿Cuál puede ser la evolución de los hechos a partir de la firma? Sólo Dios lo sabe.