El enoturismo como oportunidad en El Bierzo

Creado: Actualizado:

El enoturismo presenta una clara tendencia al alza en el mundo, para el éxito en una determinada zona vinícola es necesario contar con un buen producto y apoyo institucional.

a) Tendencias dentro del mundo del vino: producción, zonas y enoturismo:La producción mundial y más el consumo, bajan año a año, generando excedentes. En España se bebe en casa un 27% menos en los últimos 15 años, especialmente el rosado, 50% y el tinto, 37%, subiendo el blanco un 6%. El vino tinto está sufriendo un declive global, tendencia que se está acentuando con el cambio generacional, razón por la cual Burdeos está en proceso de arrancar 9500 Hectáreas de viñedo según el Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux, priorizando hoy la calidad sobre la cantidad.Se están sumando poco a poco nuevas zonas de producción debido al cambio climático. En este momento se elaboran buenos espumosos en Inglaterra, excelentes rosados en Alemania e incluso en zonas donde hace años era inimaginable como Polonia, Noruega, Suecia o las repúblicas Bálticas. Llama la atención que en la carta del famoso restaurante parisino Les 110 Taillevent, en pleno Faubourg Saint Honoré, aparezca dentro de sus 2000 referencias un vino blanco ¡danés! por copa, Cuvée Frank.El enoturismo es todavía incipiente en España si lo comparamos con Australia, Sudáfrica y California, con algunas bodegas centenarias. Incluso en aquellas zonas donde el vino no está todavía a la altura adecuada he quedado impresionado de su espectacular oferta de ocio, como el Valle de Guadalupe en la Baja California mexicana. El Valle de Napa recibe 4 mn de visitantes anuales, generando 2500mn de dólares directos en un negocio que inyecta al área 13mil mn. En España debe destacarse que las visitas a bodegas y museos en la Ruta del Vino Rioja Alta y Ruta del Vino del Marco de Jerez, las más representativas, rondan cada una las 400 mil personas con un impacto de 20mn de Euros por ruta.b) Importancia del enoturismo:La oferta que demanda un mercado con cierto poder adquisitivo trasciende lo puramente vitivinícola de catas o visitas a bodegas o viñedos y se extiende a una amplia red de servicios como hostelería, comercio, restauración, gastronomía, clases de cocina, agencias de viaje, patrimonio, turismo activo, ocio, naturaleza o patrimonio con el consiguiente impacto económico para la zona. En 2023 el gasto medio diario en Burdeos fue de 217 Euros hotel aparte, en España un total de 201,08 y por estancia 504,4. Comparese con los 53,16 Euros/día incluido alojamiento que se deja un turista en la ciudad de León lo que da idea del destrozo que está haciendo un mal concepto de la tapa en nuestro turismo.En ese sentido cabe señalar que el Bierzo, pese a que algo se está empezando a mover y ya se incluyen 12 bodegas en el folleto de las jornadas gastronómicas del Bierzo, solo 3 ofrecen una tapa o pequeño aperitivo y la Ruta del Vino de Enoturismo Bierzo única de León certificada por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) contó en 2023 con 7000 visitantes y magro impacto de 0,2mn de Euros, pudiendo aseverarse que hoy por hoy es virtualmente inexistente, a pesar de su «terroir», término francés para definir el terreno donde se cultivan las vides, vínculo entre las características únicas del producto y su procedencia, expresión del lugar y su cultura, acertadamente apostando por la variedades autóctonas. Nunca mejor las palabras de Lamberto Frescobaldi, presidente del famoso grupo vitivinícola, poder «disfrutar no solo de una bebida sino también de una sensacion».c) El producto:La pequeña, pero prestigiosa DO Bierzo, reúne todos los mimbres para llegar a ser una ruta de referencia. Es la segunda de España, después de Priorato, con la que tiene muchas similitudes, en clasificar los vinos en unidades geográficas menores como en Borgoña, vinos de villa, de paraje y de viñedo clasificado, imitando sus botellas y abandonando la clásica botella bordelesa utilizada en España. Valioso aliado es Luis Gutiérrez, responsable en España de Wine Advocate, creada por Robert Parker, quien otorga altas puntuaciones, contando con dos de los escasos vinos españoles con 100 puntos. Unido al asentamiento de reconocidas bodegas de otras zonas (incluso un grupo chino, Yantai Changyu Pioneer Wine) y la apuesta por reforzar la elaboración de blancos de Godello, como demanda el mercado, hace que sea muy fácil encontrar sus vinos en tiendas de referencia, no solo en Wally´s en Beverly Hills, Julius Meinl en Viena o Harrods en Londres, sino incluso en pequeñas ciudades extranjeras y en las cartas de prestigiosos restaurantes, con una presencia muy superior a la que se esperaría de su tamaño, el 0,7% de las D.O. españolas. A esta indudable imagen de marca, quizá mayor fuera de León, hay que añadir el patrimonio cultural, industrial y paisajístico, donde las infraexplotadas Médulas o el Camino de Santiago son un atractivo de nivel mundial, las marcas de calidad de alimentos, donde juega el Bierzo una especial papel dentro de la provincia con mayor número de ellas y posiblemente peor promocionadas. En cuanto a la restauración, cuenta Ponferrada con un estrella Michelin, con carta de vinos apuntando hacia un dos estrellas y el prestigioso grupo de restaurantes cuya cabecera es Pescaderías Coruñesas, con facturación de 60mn Euros anuales, ha adquirido la Granja Santullano, monasterio del siglo XII en San Esteban de Valdueza con un importante proyecto, inicialmente con huerta, ya con 40 empleados, para suministrar a sus restaurantes de Madrid, seguirá con bodega y esperemos que algo más.d) El apoyo institucional:Debe señalarse cómo una provincia vecina se está tomando el enoturismo en serio. 3 de los 6 estrella Michelin de Valladolid se ubican en 30km de la milla de oro de la Ribera del Duero, 2 de ellos en hoteles de 5 estrellas. Su Diputación en vista de que el primer país extranjero de procedencia de enoturistas es México, ha generado, junto a la Cámara de Comercio, un proyecto de posicionamiento entre los principales mercados emisores con una visión a largo plazo de crear una marca como punta de lanza para el turismo de toda la provincia. Involucrando a hoteles, restaurantes y bodegueros, entre otros, pero siempre dentro de un criterio de excelencia. Como muestra de ello, solo se admiten hoteles de 4 ó 5 estrellas, los restaurantes deben tener estrella Michelin o ser recomendados por otras guías como Repsol o tener reconocimientos nacionales o internacionales. Han manteniendo contacto directo con más de 200 agentes y operadores de viajes del segmento premium, principalmente especialistas en organización de viajes a medida para grupos, eventos corporativos, reuniones, o convenciones. Cuentan con una página web cuyo nombre demuestra su orientación hacia un público internacional, www.winegoldenmile.com. Bierzo Enoturismo se ha hecho eco de la falta de apoyo de las instituciones, no será por la Universidad de León. Cuando hasta algunas monjas se ponen al día y son becadas por la Fundación Contemplare para realizar cursos de repostería en Madrid en el prestigioso Cordon Bleu, hay que insistir en la formación y señalar el esfuerzo de la ULE con una nueva apuesta académica ofreciendo programas más actuales y adaptados a las exigencias del mercado laboral y el entorno implantando un Grado de Ciencias Gastronómicas y dos Microcredenciales, una en Sumillería (León) y otra en Gestión y Comercialización en la Industria Vinícola (Ponferrada). Este reto debe contar con el apoyo de las instituciones para desarrollar el sector, ya que de otra manera acabarán teniendo corto recorrido. Baste recordar que el Master en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vinícolas, que acertadamente tenía como sede el Campus de Ponferrada tuvo que ser discontinuado en 2022. El Consejo Comarcal poco puede hacer dadas sus escasas competencias, aunque contando con casi el doble de consejerías que los 7 miembros de la cúpula directiva de Mercadona, no faltarán ideas ni manos. La Diputación, sin embargo, no puede aducir falta de dinero, ya que debido a su histórica incapacidad de ejecutar lo presupuestado, cada año va sumando remanentes. Hace falta que centren el tiro y tengan una idea de provincia en vez de parches. El último, aviones vacíos subvencionados para que señores que viven a 4 horas de coche, vuelen a un aeropuerto donde no hay garantía de aterrizar en esta época para ir a esquiar donde no hay seguridad de poder hacerlo. León está perdiendo el tren de destino gastronómico de calidad, que no lo pierda el Bierzo con el enoturismo.