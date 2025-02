Creado: Actualizado:

Cuando se desarrollan infraestructuras o se llevan a cabo intervenciones con un impacto negativo en el medioambiente, a menudo surgen tensiones entre quienes priorizan los intereses económicos y quienes defienden la preservación ecológica. Este choque de perspectivas refleja, en muchos casos, un enfrentamiento entre actitudes pragmáticas y enfoques más idealistas. Cuantas veces oímos criticar una acción dañina diciendo que se ha hecho solo por la economía. Solo por la economía… no es poco. No olvidemos que las razones económicas hacen que alguna gente pase hambre o que otros tengan que dejar su solar familiar. La economía no es algo que afecta solo a los millonarios, la economía es asunto de todos, afecta a nuestras vidas y más vale que la cuidemos.

Valgan estas reflexiones para introducir el tema de la explotación minera que se quiere abrir en Boñar, porque si bien es verdad que una mina supone un daño ecológico, no es menos verdad que las trabas a empresas suponen un daño económico. Hay pues que analizar el impacto económico que tendrá la nueva explotación sobre Oville, sobre Boñar y sobre León.Veamos los beneficios. Se supone que se generará empleo, un punto muy a favor. Por otro lado, este tipo de industria no necesita muchos trabajadores. Según los informes económicos las medias de empleo son de 1 a 5 por empresa y esto es solo una explotación más de una mina ya existente. Ya pasaron los tiempos en que las minas eran intensivas en mano de obra, hoy la maquinaria lo resuelve todo o casi todo, incluso pronto los vehículos sin conductor serán una realidad en el transporte de espacios restringidos. Por ahí, poco y además estacional en verano. No es un beneficio en absoluto despreciable, pero llegará a muy pocas personas durante poco tiempo.Se entiende que los 30.000 € anuales que llegan al Ayuntamiento de Boñar huelen tan bien como el pan del día de Chucho. La corporación municipal seguro que tienen buenos proyectos y mejoras en mente y para llevarlas a cabo necesita financiación. Buenas ideas y necesidades que hay que cubrir y que pueden estar a la espera de recursos. Pero, ¿y el pan de mañana?La población actual de Boñar es de 1.804 habitantes. Hay 2 farmacias, 1 centro de salud, 16 restaurantes/cafeterías, unas 20 posibilidades distintas de alojamiento, 1 camping y 2 empresas de turismo activo. Por poner un ejemplo, el colegio de farmacéuticos dice que hay una farmacia por 2.133 habitantes. Y en Boñar, que ni llega a 2000 habitantes, hay 2. El ratio de restaurantes por persona es de aproximadamente 200 habitantes por restaurante. Vale, está claro que nos gustan más los bares que las farmacias, ¿a quién no? Pero es que a Boñar le corresponderían unos 9 y son 16… bien es verdad que se come muy bien. Solo un dato más, en 2023 hubo en Boñar 26 defunciones y 9 nacimientos. ¿Cómo se mantiene toda la infraestructura de servicios de Boñar? Gracias al turismo, el estacional y al no menos importante residencial.Sin las muchas familias con segunda residencia en Boñar, Voznuevo, Oville, Vozmediano, Felechas…, sin la avalancha de turistas que llegan a la montaña en los meses de buen tiempo o de nieve toda la red de servicios de Boñar caería por falta de demanda. ¿Y quién quiere vivir en un sitio sin supermercados, sin restaurantes, sin centro de salud, sin autobuses o sin empleo? Los resistentes, héroes cuyos hijos no tendrán casa en Boñar.Es conocido el efecto multiplicador del turismo en las economías locales. Por cada euro que se gasta en productos turísticos se generan otros 2 euros más en otros sectores de la economía. Es el efecto que los beneficios de las empresas y de los salarios de los trabajadores tienen sobre compra de viviendas, alojamientos, transportes, supermercados, venta de gasolina u oficinas bancarias. En definitiva, el turismo proporciona ingresos a los residentes y a la economía local. Gran parte de este dinero se gasta en bienes y servicios de la economía local, lo que activa su zona y el efecto sigue y sigue. Pero la liquidez y los beneficios generados por actividades extractivas o industriales van en gran parte a otros lugares, no a la economía local.Mina o turismo ¿hay que elegir? Bueno, la mina y su pista provocan desmontes y traen retroexcavadoras, almacenan productos químicos, generan residuos y transportan mercancías peligrosas. Los vecinos de Valdecastillo temen que las vibraciones de las voladuras agrieten sus casas y la nueva explotación minera supone «tan solo» unos 5-6 camiones por hora. Ya hay una explotación minera y ahora se plantea ampliarla. ¿Quién comprará o rehabilitará una casa a unos kilómetros de voladuras y vibraciones? ¿Qué familia que quiere aire puro oirá con horror la palabra silicosis? ¿Quién paseará por el campo y después comerá el domingo en la Venta de Remellán? ¿Qué ciclista querrá hacer rutas por un campo con avisos de peligro? Ya no intentarán meterse a comer con sus bicis en la Praillona, no se tomarán unas tapas en El Negrillón, no comprarán algunos embutidos en Elías o Negrillón o una camiseta en Ayoa, no probarán los Nicanores, ni pasarán por la farmacia a comprar ibuprofeno para esa rodilla que…El modelo económico del León minero cayó hace ya mucho tiempo. Generó empleo y riqueza, pero supuso la destrucción de la belleza de campos y pueblos. El turismo y la minería son actividades contrapuestas. El nuevo modelo, como marca claramente el Ayuntamiento en sus comunicaciones, es el turismo basado en la belleza natural y red de senderos. Y en el aire puro, el silencio, la gastronomía y la hospitalidad de este hermoso rincón del mundo. Y si hay que elegir, mejor optar por la actividad que genera más riqueza, la que igual no da para caviar ni jamón hoy, pero sí para el pan del día de mañana.