Carta a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo

Publicado por Redacción José Antón Acevedo licenciado en derecho Creado: Actualizado:

Dado que ese Ayuntamiento, incumpliendo su propio Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana de 23 de febrero de 2017 (artículo 180.3), no da contestación a ninguna de mis reiteradas peticiones y que Ud., a pesar de haberlo solicitado en tiempo y forma, tampoco me permite intervenir en los plenos de la Corporación, no me queda otra alternativa que dirigirme a Ud. a través de los medios de comunicación.

Debo decirle, en primer lugar, que ni Ud., ni el resto de los miembros de esa Corporación, ocupan sus puestos por designación divina, sino gracias a la voluntad expresada en las urnas por los vecinos de San Andrés del Rabanedo. Si estuviéramos en período electoral seguro que sería la primera en decir que «los políticos están al servicio de los ciudadanos», porque es un principio fundamental de un régimen democrático y se basa en la idea de que los funcionarios públicos son elegidos para representar y servir a la población. Pero claro, no estamos en período electoral y así nos va. Desde que soy vecino de San Andrés del Rabanedo, hace más de 16 años, he visto alternarse en el poder municipal al Partido Popular y al Partido Socialista y ahora ha llegado Ud. al frente de la Unión del Pueblo Leonés. Por cierto, ¿qué entiende Ud. por pueblo?: ¿esos ciudadanos que votan cada cuatro años —si es a Uds. mejor que mejor— y que luego les toca pagar y callar? Me parece que sí. A la vista de que nunca contestaban mis escritos, tanto si los presentaba en el propio Ayuntamiento o era por vía telemática, opté por solicitar intervenir en el turno de ruegos y preguntas del pleno del pasado 31 de octubre. No tuve turno de palabra. No obstante, gracias a la intervención de la expresidenta de la Junta Vecinal de San Andrés y ahora concejala, —Eva Pérez Valbuena—, puede hacerle entrega a la Sra. Alcadesa de un escrito y que ésta nos convocara a una reunión en su despacho el día 18 de noviembre. Reunión que se llevó a efecto y la responsable municipal no tuvo ningún rubor en reconocer, ante mi estupor, que no había tenido tiempo para leer un escrito de cuatro folios. Luego, lo de siempre, que se informaría y me convocaría a una nueva reunión. Y en esa espera sigo. Dado que, aunque lo solicité nuevamente en tiempo y forma, tampoco me permitió intervenir en el último pleno del 30 de enero, le pregunto desde aquí: ¿ya encontró el contenedor de recogida de residuos orgánicos que, al menos, desde hace 16 años se encontraba a la altura del número 169 de la calle La Veguina y que desapareció sorpresivamente el pasado mes de septiembre? Y si lo encontró, ¿cuándo piensa reponerlo a su ubicación anterior? A no ser que su estilo de gestión municipal sea la de desvestir un santo para vestir a otro. ¿Qué le parece si en vez de agasajar a un Secretario de Estado —por cuenta de los vecinos de San Andrés del Rabanedo, que no con su dinero— con productos de la tierra por valor de 173 euros los hubiera invertido en comprar un contenedor de basura? Del resto de los expolios y ausencia de servicios públicos a los que se nos ha sometido desde ese Ayuntamiento a los vecinos de la Urbanización las Meninas, que también denunciaba en mis escritos, casi lo dejamos para mejor ocasión. Si no es capaz de solucionar el problema de un contenedor de basuras como voy a esperar que resuelva los problemas de alumbrado público, de los basureros, la limpieza de viales, el deterioro de calzadas… Y del reciclado de residuos verdes o de la limpieza de jardines y zonas recreativas mejor ni mencionarlo. ¿Le hablo de ciencia ficción? Claro que, después de ver en el último pleno lo poco que le preocupan las quejas que formulan los vecinos a través del 010, qué puedo esperar. Por un momento pensé que interrumpiría a la persona interpelante para decirle que todas esas quejas ya estaban resueltas. ¡Vana ilusión la mía! A fin de cuentas, siempre queda el tópico de «son muchas las necesidades y pocos los medios». Arrogancia y prepotencia, de eso sí parece ir sobrada la Sra. Alcaldesa. La UPL se presentó a las pasadas elecciones prometiendo ser la opción del cambio, el partido que antepondría, frente a todos y frente a todo, la defensa de los ciudadanos leoneses y, particularmente en su caso, los intereses de los vecinos de San Andrés del Rabanedo. ¿En serio? En mi personal percepción Ud. y su equipo de gobierno no sólo no han cambiado nada para mejor —todo lo contrario—, sino que la gestión de este municipio les cae muy, muy grande. Pero bueno, es mi opinión, la de los vecinos del municipio de San Andrés del Rabanedo la conocerán en las próximas elecciones. Y si los representantes de la Unión del Pueblo Leonés manejan el mismo talante y sensibilidad en otros municipios, no les arriendo la ganancia…, a los vecinos. En fin, decirle por último que sigo esperando que tenga a bien concederme el uso de la palabra en el pleno de un Ayuntamiento que es tan suyo como mío.