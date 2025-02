Trump y la estrategia del loco

Creado: Actualizado:

Según la explica Pedro Baños en su libro, ya clásico, Así se domina el mundo, la estrategia del loco (madman) consiste en «disuadir al contrario de atacar por temor a que la respuesta del aparente demente sea imprevisible, irracional y carente de moderación. Para que tenga éxito hay que dar la impresión de que no se tiene nada que perder, que se está dispuesto a llegar a cualquier extremo, sin considerar los resultados ni los perjuicios».

Explica Pedro Baños que esta reputación, atribuida en su día a Nixon, fue perfilada cuidadosamente por su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, y también por el propio Nixon, en el contexto de la Guerra Fría, llegando a extenderse rumores sobre el verdadero estado mental del presidente. Esta estrategia lleva siendo utilizada durante mucho tiempo por el «respetado camarada» norcoreano, Kim Jong-un, en base a un limitado arsenal nuclear, pero nuclear al fin y al cabo. Y también es la que viene utilizando Donald Trump, ya desde bastante antes de asumir su segunda presidencia. En estos días estamos comprobando como los resultados están siendo óptimos, al menos por el momento. Nada más firmar la orden ejecutiva imponiendo aranceles a los productos canadienses y mexicanos, tanto Justin Trudeau como Claudia Shiembaum, en sendas conversaciones telefónicas con él, se comprometieron a dedicar más recursos al control de las fronteras para tratar de impedir, tanto el tráfico de personas como el de fentanilo, consiguiendo una suspensión temporal de dichos aranceles. Por otra parte, la visita de Marco Rubio a Panamá ya consiguió rebajar las tarifas para los buques norteamericanos, así como frenar la creciente influencia china en el Canal. Esta estrategia no deja de ser una técnica de negociación como otra cualquiera. Una versión no tan drástica de la misma es la que yo utilizo con mis alumnos de la ESO a principios de cada curso, cuando les dejo meridianamente claro que voy a poner partes a mansalva si se portan mal, cosa que me permite minimizar las incidencias y que, además, me evita precisamente tener que ponerlos. Eso sí, cuando toca ponerlos hay que ser inflexible. También la utilizaban algunos de mis clientes bancarios cuando venían pidiendo extratipos para sus cuentas, mientras amenazaban con llevarlo «todo» para otro banco; y se venía utilizando desde tiempos inmemoriales en el mundo rural cuando se amenazaba con agujerear al vecino con la horquilla en caso de que se atreviese a mover los marcos de las fincas. Para que la estrategia nos funcione tenemos que tener fuerza de negociación, ser capaces de mantenerla en el tiempo, no desinflarnos a la primera y dar la impresión de que no nos importan las posibles consecuencias desfavorables para nosotros mismos. A Trump podemos llamarle todo lo que queramos, e incluso reírnos de él (es fácil reírse de lo que no se entiende), pero él está siguiendo una estrategia deliberada que le está dando muy buenos resultados y por la que nadie medianamente informado debería ya sorprenderse. El presidente norteamericano tiene capacidad para hacerlo, como también la tienen Putin o Xi Ji Ping. Además, durante los cuatro años de la presidencia de Biden, se encargó de controlar el Partido Republicano y promover candidatos alternativos, en las primarias, a todos los congresistas díscolos, como es el caso de Liz Cheney; lo que le permite ahora tener cubierta a retaguardia. Con todo, lo que sí resulta sorprendente es que siga esta estrategia con todo el mundo, excepto con Israel. La actitud mostrada por el presidente norteamericano durante la visita a Washington de Benjamin Netanyahu, especialmente servil y genuflexa cuando le coloca la silla para que siente, sí que debería hacer que nos cuestionemos quién es el que realmente manda en este caso.

