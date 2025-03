Las mujeres pueden ser líderes en la Iglesia sin ser ordenadas

Creado: Actualizado:

Con el Documento Final del Sínodo de la Sinodalidad, el Vaticano ha cerrado por ahora la puerta a la ordenación de mujeres como sacerdotes o diáconos, aunque en el informe de la sesión de octubre de 2023 se planteó el tema de «la participación plena e igualitaria de las mujeres» y se pidió que la Iglesia continúe su discernimiento en relación con el papel activo de las mujeres en las estructuras de gobierno y la posibilidad de instituir el diaconado femenino. Sobre la cuestión de la ordenación sacerdotal, «se expresó una diversidad de opiniones», y la mayoría lo consideró «un tema cerrado».

Pero esto no significa que las mujeres no puedan desempeñar roles de liderazgo dentro de la Iglesia Católica, como lo está demostrando el papa Francisco con sus palabras: «Una sociedad que no da a las mujeres los mismos derechos y oportunidades que a los hombres se empobrecerá». «Las mujeres son un regalo»; y con sus hechos: los nombramientos de mujeres para puestos de responsabilidad en el Vaticano. El último nombramiento ha sido el de Raffaella Petrini como Gobernadora del Vaticano, cargo desempeñado en la actualidad por el cardenal Fernando Vergez Alzaga y del que Petrini tomará posesión el próximo 1 de marzo, convirtiéndose en la mujer de más alto rango en el Vaticano. El papa Francisco con sus palabras y hechos está abriendo espacios para que más mujeres tengan un puesto permanente en la institución. ¿No sería bueno llevar esta misma política a las diócesis y parroquias?Por otra parte, las mujeres pueden ser líderes dentro de la Iglesia sin ser ordenadas como sacerdotes. Alguna de las santas que más influencia han ejercido en la Iglesia son Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Calcuta. Ninguna de ellas fue ordenada, pero las tres transformaron la Iglesia de manera profunda. Su impacto vino de sus enseñanzas, de su testimonio y de su vida espiritual. Santa Catalina asesoró a los papas y desempeñó un papel clave en el retorno del papado de Aviñón, Francia, a Roma, Santa Teresa reformó la orden carmelita con una audacia que provenía de una autoridad interior profunda y santa Teresa de Calcuta trajo un aire nuevo a la iglesia postconciliar con su vocación y dedicación a los más pobres. Las tres demostraron cómo las mujeres pueden ocupar un lugar esencial en la misión de la Iglesia y cómo viven la llamada a la santidad y al servicio de innumerables maneras, sin necesidad de estar ordenadas. Las perspectivas que aportan las mujeres a la Iglesia, en colaboración con el clero, van más allá de lo que la ordenación podría ofrecer. Las cualidades compasivas e intuitivas que las mujeres suelen aportar a sus relaciones les permiten servir como guías para aquellos que buscan crecer en su fe.La Virgen María es considerada el máximo ejemplo de fe, obediencia, intercesión y compasión. Es un ejemplo de liderazgo abnegado y con su adhesión a la voluntad de Dios demuestra que el liderazgo no sólo deriva de la autoridad, sino también del amor y del servicio. Al imitar las virtudes de María y cultivar una devoción personal hacia ella, cualquier mujer puede tener una influencia poderosa y transformadora dentro de la Iglesia, igual o mayor que la del clero ordenado. Para muchas mujeres laicas, la Iglesia se convierte en una extensión de su familia, donde sus instintos maternales pueden ser compartidos con la comunidad en general. A través de su liderazgo, aportan calidez y empatía, ayudando a crear parroquias que se sientan acogedoras e inclusivas. Esta forma de liderazgo juega un papel integral en el mantenimiento de la vitalidad de las comunidades cristianas, ofreciendo un modelo de fe que es accesible, arraigado y profundamente personal. El liderazgo maternal en la Iglesia, basado en el modelo de María y llevado adelante por mujeres laicas y religiosas, encarna una forma de guía resuelta, compasiva y valiente. Por todo ello podemos considerar que, con ordenación o sin ella, el momento del liderazgo de las mujeres en la Iglesia ha llegado.