El legado del Papa Francisco en sus doce años de pontificado

Creado: Actualizado:

El 13 de marzo se cumplen doce años de pontificado del papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, los cardenales eligieron como Papa a un hombre venido del «fin del mundo», que cambiaría el estilo de ser papa, se enfrentaría al clericalismo, empoderaría a los laicos y a las mujeres, abriría la Iglesia al diálogo y al debate y cambiaría las prioridades pastorales. Aunque no ha cambiado la doctrina, ha revolucionado el modo de ser y actuar de la Iglesia.

El cambio de estilo se hizo evidente desde el primer momento de su pontificado cuando apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, vistiendo una simple sotana blanca y negándose a llevar la vestimenta tradicional pontificia. Otra evidencia del cambio fue su primer saludo a la gente congregada en la Plaza de San Pedro, cuando les pidió que orasen por él antes de impartir la bendición. Su estilo sencillo chocaba con el clericalismo dominante. Les dijo a cardenales y obispos que no actuaran como príncipes. «Liderazgo significa servicio» y «los pastores deben oler a oveja». El clero debe ser «amable, paciente y misericordioso» con una «sencillez exterior y austeridad de vida». Unido a esta crítica al clericalismo estaba su deseo de empoderar a los laicos. «¿Apoyamos y acompañamos a los laicos, venciendo la tentación de manipularlos o infantilizarlos?», preguntó en una ocasión el Papa. Francisco comenzó abriendo la Iglesia al debate de una manera que no se había visto desde el Concilio Vaticano II. Para el Papa «el debate abierto y fraterno hace crecer el pensamiento teológico y pastoral. Eso no me asusta. Es más, lo busco». Esta nueva forma de actuar del Papa facilitó a los teólogos hablar sobre cómo la Iglesia podría presentar el mensaje del evangelio de una manera comprensible para la sociedad del siglo XXI. En su primer sínodo como Papa, Francisco dijo a los participantes: «Hablar claramente». Que nadie diga: «Esto no se puede decir… Todo lo que sentimos hay que decirlo con valentía». En reiteradas ocasiones ha manifestado que quiere una Iglesia pobre para los pobres, que sirva, acompañe y defienda a los pobres. Describió la Iglesia como un «hospital de campaña para los heridos», no un club reservado a los ricos. Su énfasis está en la compasión, la misericordia y la reconciliación. Francisco teme que la gente vea a la Iglesia como «distante de sus necesidades, fría, atrapada en sí misma, prisionera de su propia rigidez». Con sus palabras y acciones ha defendido a los migrantes, refugiados y marginados. Continuó el trabajo de Juan Pablo II en el diálogo interreligioso, reuniéndose y emitiendo declaraciones conjuntas con el principal líder chiíta en Irak y con el principal líder sunita en Egipto. También abrazó el movimiento ecologista e hizo una llamada a la Iglesia y al mundo entero para que se ocupen del calentamiento global. Aunque son muchos los cambios que ha introducido en la Iglesia, él mismo reconoce que le queda mucho por hacer, como el tema de la mujer en la Iglesia. Ha promovido a las mujeres a posiciones de poder en la burocracia eclesiástica, pero no las ordenará sacerdotes ni diáconos. Tampoco ha completado el tema del celibato y el sacerdocio, ni la reforma de la Curia. El papa Francisco ha cambiado la dinámica del Sínodo: de ser una reunión de obispos para aconsejar al Papa sobre determinados temas, a ser un proceso y una forma importante de participación de todos los miembros de la Iglesia. La sinodalidad es un nuevo estilo de obrar, con el cual la Iglesia organiza sesiones de escucha con católicos de todo el mundo para discutir una serie de temas que no hace tanto tiempo se consideraban tabú. La sinodalidad permite una proximidad con la gente y enfatiza la naturaleza misionera de la Iglesia. Afortunadamente, la Iglesia está descubriendo los beneficios de escucharnos unos a otros en el reconocimiento de nuestra condición cristiana común. Así la Iglesia no pierde el contacto con la realidad. La sinodalidad, que viene de los términos griegos syn («juntos») y hodos («camino»),

«caminar juntos», es quizás el legado más importante que Francisco hasta ahora ha aportado a la Iglesia. Si tuviésemos que resumir el legado de estos 12 años del papa Francisco, yo señalaría las siguientes aportaciones: 1. La publicación de sus cuatro encíclicas:

Lumen Fidei (2013), sobre la fé; Laudato si (2015), sobre la ecología; Fratelli Tutti (2020), sobre la fraternidad universal; y Dilexit nos (2024), centrada en el amor humano y divino del Corazón de Jesús. 2. La publicación de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), sobre el anuncio del Evangelio. 3. Sus 47 viajes apostólicos fuera de Italia, llegando a visitar 66 países repartidos por los cinco continentes. Su viaje más largo ha sido el realizado en septiembre de 2024 a Indonesia, Paúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. 4. Los 35 viajes apostólicos por Italia, siendo uno de los más significativos el de la visita a la isla de Lampedusa para encontrarse con los refugiados e inmigrantes. 5. La visita a Canadá y su disculpa por las escuelas residenciales y el trato a los nativos por parte de la iglesia local. 6. El acercamiento a los judíos y a los musulmanes, tratando de construir un mundo de fraternidad entre las religiones monoteístas. 7. La proclamación del Sínodo de la Sinodalidad de 2021 a 2024. 8. La convocatoria de 2025 como Año Jubilar «Peregrinos de esperanza» para toda la Iglesia. 9. La culminación del Sínodo de la Sinodalidad, con el Documento Final, redactado por los padres sinodales y firmado por el mismo Papa para darle la categoría de doctrina oficial de la Iglesia. El Papa Francisco ha declarado que el documento final del Sínodo sobre la sinodalidad «participa del Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro» y «como tal pido que sea acogido». Y 10. Su primer saludo y presentación en público después de su elección y su modo sencillo y cercano de actuar en estos 12 años de pontificado. Uno puede estar a favor o en contra del modo de ser y de la actuación del Papa, pero el legado que deja a la Iglesia y a la sociedad en general en estos 12 años de pontificado es ese nuevo estilo de vida personal, ese «modus vivendi et operandi» que ha traído el Sínodo y esa nueva forma de entender la Iglesia como «hospital de campaña», que será difícil de olvidar.

«¿Apoyamos y acompañamos a los laicos, venciendo la tentación de manipularlos o infantilizarlos?», preguntó en una ocasión el Papa