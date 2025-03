De economía hablamos todos

Creado: Actualizado:

El buen futuro de una nación depende más de la calidad y esfuerzo de las personas que de la cantidad de recursos naturales que atesore. Venezuela es ejemplo de territorio rico en el que pasan hambre gran parte de sus habitantes. La América Latina que se empeña en permanecer bajo los postulados de El Foro de Sao Paulo de 1990 no quiere entender que el capitalismo civilizado lleva en su esencia la mejor garantía de libertad, de progreso, de justicia social, de democracia real, de paz y concordia.

El capitalismo y la propiedad privada son estímulos necesarios que promueven un deseo de perfeccionamiento a todos los niveles, y también muchas ilusiones enriquecedoras que se pueden hacer realidad con esfuerzo y capacidad creadora. Cualquier persona, en el mundo libre y civilizado de hoy, tiene libertad y medios para educarse y formarse, tiene la posibilidad de ser trabajador por cuenta ajena, autónomo, empresario, o funcionario; puede comprar y vender, competir e invertir para mejorar su economía, su vida. Los empresarios y la entidades financieras tienen que ganar dinero. Nadie trabaja por amor al arte, y las personas desfavorecidas, por las circunstancias que sean, deben ser debidamente atendidas en sus necesidades básicas.Debería quedar claro que el capitalismo moderno, civilizado, tiene el derecho y la obligación de acabar con la miseria. Así, pues, es mentira que sea incompatible con la solidaridad, con la justicia, con la ecología, con la igualdad y con la «inclusión».El capitalismo existe desde que el hombre está sobre la tierra y empezó a tomar conciencia de sí mismo, del entorno, de las circunstancias. Comprendió, ya entonces, que sus manos, sus pies, sus pensamientos, sus ilusiones, le pertenecían; que incluso su hambre o hartura, sus dolores de cabeza, su hacha de pedernal, su vida, eran suyas.Vivir en sociedad está muy bien, pero siempre que no cercene la libertad personal, pues es el individuo el que es sujeto de derechos, y entiende que sin democracia y libertad no hay felicidad posible.Los que hemos recorrido este camino con ilusión y esfuerzo, pensamos que el «colectivismo» no aporta soluciones para los problemas del mundo, ni siquiera un colectivismo capitalista-comunista lanzado a la producción y a competir, con mal juego y ventajas dictatoriales, en una «guerra» global contra las democracias.¡Pobres verdugos españoles!, deberíamos comprenderlos mucho mejor pues, con toda razón, se quejan de nosotros, de las víctimas, que, deshonestamente, no les facilitamos su trabajo y les ponemos inconvenientes éticos y morales. Además tenemos demasiado duros nuestros cuellos, no los colocamos en las posiciones adecuadas sobre los maderos, no pagamos suficientes impuestos para que puedan utilizar unas hachas mejor afiladas y tener sueldos dignos. Debemos ser generosos, pedirles que practiquen más. No nos quejemos.La verdad es que seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades reales, aparentando más de lo que somos y metiéndonos en deudas. Los «expertos» nunca quieren pensar en crisis, por eso no la vieron venir y con mucho retraso la reconocieron a regañadientes. La opinión pública estaba tan ignorante y ciega que en aquel famoso debate televisado dieron por ganador a Solbes y llamaron alarmista y mentiroso a Pizarro. Años después, en 2013, en sus memorias Recuerdos. 40 años de servicio público, y también el 10-1-18 ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investigaba la crisis de 2008, el señor Solbes, ya arrepentido, declaró que lamentaba haber mentido tanto, y que el famoso «Plan E» había sido un derroche de dinero, que no había, y un completo desastre, que nunca debería haberse puesto en marcha, y tampoco la tontería aquella de regalar 400 € por cada hijo nacido. También lamentó haber seguido inflando la burbuja inmobiliaria. Así pues, humildemente, reconoció que había engañado a los españoles para poder ganar las Elecciones Generales del 2008.Sí, de economía hablamos todos, y llevan la voz cantante los que más mienten y menos saben. Lacerante ejemplo lo he visto, por casualidad, el día 23 de marzo de 2022 en el programa El objetivo, de Ana Pastor en la Sexta Tv, en el cual el eurodiputado del PSOE Fernando López Aguilar increpó a la eurodiputada del PP Dolors Monserrat diciéndole: «¡Cómo vas a sanear las cuentas bajando los impuestos..., es ridículo!».Seguramente, el socialista, persona de formas y modos educados, se quedó con las ganas de llamarle borrica a la popular, pero se contuvo, a duras penas, al ver que la presentadora pasaba ya a otro tema mientras el señor Ernest Urtasun, de los Verdes, hoy ministro de Cultura, se quedaba callado y el economista señor Garicano, de Ciudadanos, se limitaba a sonreír.Triste es que el eurodiputado del PSOE sea incapaz de entender que rebajando ciertos impuestos sí se puede reducir el déficit, la deuda, y sanear las cuentas públicas. ¿Cómo se hace tal cosa «milagrosa»? Se tiene que hacer con una formula muy sencillita: Administrar y gestionar bien, y el que no sepa que se marche para su casa.El tejido empresarial es la base de toda riqueza, de toda clase de progreso. Las empresas y los empresarios deben ganar dinero, dinero que paga salarios, impuestos, y mantiene el «estado de bienestar».Es tan elemental y sencillo este razonamiento que incluso me produce cierta «vergüenza» tener que escribirlo, pero no tengo más remedio al ver como algunos «ilustres economistas de secano», que jamás han visto por dentro una empresa seria, productiva y competitiva, salen en las televisiones queriendo dictar lecciones magistrales.En noviembre de 2014, gobernando Rajoy, escribí: «Vitanda es la inepcia de los analistas-opinadores que tildan de «economicista» la política económica de España, y se empeñan en descalificarla llamándola «austericida», clara muestra de que no saben de economía ni de lenguaje, toda vez que, en rigor, y con exactitud, «austericidio» significaría «matar la austeridad», es decir, todo lo contrario de lo que predican y del sentido que quieren darle al término y a la economía».Vistas las recientes declaraciones del señor R. Z, contrarias a la autonomía de León, es necesario recordar a los leoneses, en especial a los de la UPL, y algunos del PP, que tanto lo adoraban, la olvidada lista de los 53 supercalifragilisticosespidalidosos que firmaron y promovieron el Manifiesto a su favor en las Elecciones Generales de marzo de 2008. Aseguraban que el «optimista antropológico» llevaba cuatro años haciéndolo muy bien y que se merecía otros cuatro para alcanzar la más alta cima (rematar la faena, dije yo), que León tenía que agradecerle sus generosos desvelos y cuantiosas inversiones que, por supuesto, iban a continuar y crecer hasta dejarnos en posición muy ventajosa en relación con el resto de España.Ahora, pobre León, todas son quejas e insultos. Se arremete contra Martín Villa, se le martiriza haciéndolo culpable, en exclusiva, de todos nuestros males, pero lo cierto es que desde 1960 hasta 1981 (Castilla y León es de 1983), nuestra provincia ya había perdido 67.000 habitantes. El político de Santa María del Páramo quiso potenciar a León juntándolo con Castilla, pues sabía que los leoneses íbamos en decadencia, que ya llevábamos muchos años marchando para Francia, Alemania, Suiza, Cataluña, Vascongadas, Madrid, Valencia, Vigo, e incluso a Gijón y Avilés.Siempre es bueno salir a la calle para manifestarse pacíficamente, como se hizo el domingo 16 de febrero de 2025, pero la ciudad de León y los municipios colindantes son lo que menos deberían quejarse, pues lo verdaderamente lamentable es la situación en la que está el resto de la provincia.Tampoco debería olvidarse que en 1985 el gobierno de Felipe González eliminó el tren Vía de la Plata, en 1988 el CIR de El Ferral de Bernesga con sus 6.000 reclutas y mandos, y en 1994 el R.A.C. Almansa nº 5 con 500 soldados y sus jefes.Hay que repartir bien las culpas.Con toda Burbialidad.