¡Y mucho que callar!

Hace dos décadas que nació la Asociación La Horqueta de la mano del primer sitio web creado ex profeso para disertar, informar y debatir sobre la Semana Santa de León. El pasado viernes 14 de marzo, en el Museo Diocesano y de Semana Santa, magistralmente comandado por Alejandro Grande, aunque con carencias sonoras, tuvo lugar una mesa redonda al efecto, junto con la inauguración de la exposición sobre la trayectoria (escasamente reconocida por la oficialidad de las élites de esta ciudad) de nuestra asociación: «Dos décadas dando que hablar. Aportaciones de la Asociación La Horqueta a la Semana Santa de León». Esta exposición estará abierta hasta mayo, de Cuaresma a Pascua; y los sábados al mediodía, con la entrada al museo, será guiada.

En la mesa redonda surgieron diversos temas, pero los ejes se centraron, como las coordenadas vitales, en pasado, presente y futuro. Del pasado, poco podemos decir, pues lo mejor es verlo en esa exposición y en el libro que recientemente Carlos García Rioja ha presentado sobre la Historia de la Junta Mayor. Me centraré en el presente y en el futuro. La Semana Santa de León ha experimentado un crecimiento inexorable que ha reventado la aguja del velocímetro acorde con la masificación turística de la misma. Las distintas y variadas cofradías y hermandades, no han sabido pluralizar la celebración más importante de los leoneses, a salvo de incorporar pasos, tronos, imágenes (muchas de escasa calidad) y actos de una uniformidad soviética. Cualquiera que se acerque en Cuaresma a los actos de las penitenciales leonesas, salvo los cultos, escasas innovaciones más allá de los mil quinientos conciertos que tenemos cada fin de semana. Más preocupante es lo de la Junta Mayor, dizque organismo eclesial o eclesiástico cuyo vídeo ha vuelto a caer en la polémica, tanto en la materia como en la forma. De la materia, dirimirán los tribunales si se llega al caso. Pero la forma… yendo a una promoción obscena de caras y tapas; siendo nuestra Semana Santa receptora de múltiples influencias (con mayor o menor acierto, lo dejo al gusto del lector), algo genuino nuestro siempre fue el capillo como símbolo del recogimiento leonés, y la puja a hombros por braceros (salvo por contingencias insalvables) de los pasos. En dicho vídeo aparecen tantas caras como en las paredes de la casa mistérica del jienense Bélmez. Y sí, las tapas. Esta vez, con una promoción de los embutidos como avituallamiento del tiempo cuaresmal y unas limonadas convertidas la mayoría de las veces en algo más parecido al Aperol Spritz (con más hielos que un granizado) que a los chatos de las extintas viejas tabernas del Húmedo, convertido hoy en día, por mor de sucesivas alcaldías, en parque temático de la vergüenza, la desidia, el vómito y el exabrupto urbano del trajín de maletas, que día tras día con un incremento desmesurado de precios nos expulsa a los propios leoneses del ocio vespertino. La Junta Mayor ha decidido promover el turismo, no la religiosidad; su vídeo demuestra que el recogimiento ha sido un recojo y miento. Y, mientras seguimos huérfanos de Pregón (y Guión). Hasta parece que se compran tronos para no abordar un proyecto de Paso de la Borriquilla como Dios manda. Junto con el «¡Que sea enhorabuena!», el «¡Será por dinero!» son las dos primeras aserciones tumorales de nuestra Semana Santa. ¿Y el futuro? Pues viendo el conformismo de las nuevas generaciones centradas en un onanismo pasional cofrade de sus propias agrupaciones y corporaciones, lo veo muy complicado. La autocrítica (muy «horquetera» por cierto), no existe. Todo lo contrario, hay nuevos «caifases» y «malcos» que con un conservadurismo atroz de cosas inventadas hace cuatro días, señalan a cualquier penitente que osa llevar la contraria a juntas y platajuntas. Son muchos los jóvenes que han sido abducidos con la tercera aserción tumoral, como si de una maldita trinidad se tratara: «¡Esto siempre se ha hecho así!» que aspiran más a llevar vara y traje impoluto añil o negro en cualquier acto que en vivir la vida anónima de vivencias ceñidas y escondidas de capillo y cíngulos de lo que sigue siendo un papón en esta ciudad. Carlos Cuenllas lo retrata perfectamente en su escultura de bronce, presentada antes como cartel oficial: un penitente panzudo y bonachón con los brazos y las manos engarzadas a su espalda para mostrar su pasotismo ante tanta ignominia y apariencia de galletas horneadas con favores comprados en atrios de templos necesitados de látigos justicieros de nuevos Cristos que no llegan todavía a esta Jerusalén legionense. Quizás, sólo quizás, este León autócrata, casposo, contemporáneo y su, nuestra Semana Santa, sean reflejos de lo que representan sus tres grandes, magníficas y premiadas obras arquitectónicas de los albores del siglo XXI, el Auditorio Ciudad de León, el Musac (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) y el Tanatorio de León: oír, ver y callar. ¡Y mucho que callar!