El valor de las palabras y las imágenes en Semana Santa

La Semana Santa en su conjunto nos prepara para el poder transformador que nos viene de la Palabra, la Sagrada Escritura, que a lo largo del año escuchamos, y de las imágenes que en estos días procesionan nuestras calles. En la Palabra eterna, todo lo que ha existido «vive, se mueve y tiene su ser». Jesús, la Palabra hecha carne, hoy, gracias a las innumerables cofradías, presente en nuestras calles, afirma la realidad y la dignidad de todos los que encuentra a su paso, llamándolos a la plenitud de la vida. Hoy, como en su tiempo, se niega a permitir que nadie sea relegado a los márgenes de la sociedad ni que guarde silencio ante la opresión. Jesús se detuvo y habló con la mujer con hemorragia que le tocó el manto; llamó a Zaqueo del árbol; conversó con la samaritana junto al pozo; no condenó a la mujer adultera; envió a María Magdalena a anunciar su resurrección a los apóstoles. Con su ejemplo, Jesús nos muestra el poder transformador de contrarrestar la opresión con la comprensión y el perdón.

Escuchar la Palabra y contemplar las imágenes con todo respeto, por supuesto, no basta. Se requiere respaldar nuestras palabras y gestos con hechos. No basta con expresar nuestra solidaridad con quienes están amenazados de ser borrados. La palabra debe hacerse carne. Esto será diferente para cada uno de nosotros. Quizás se trate de asistir a una manifestación; quizás de alzar la voz en tu parroquia para crear conciencia. Quizás implique desobediencia civil no violenta, participar en un boicot económico o político, tener conversaciones difíciles con vecinos y seres queridos. Examina dónde tienes privilegios que podrían empoderarte en zonas donde otros están marginados o en peligro; pregúntate qué papel te corresponde desempeñar para alzar y empoderar las voces de quienes son más vulnerables y están siendo objeto de censura. Y hazlo. Ninguno de nosotros, por sí solo, puede detener la avalancha de daños perpetrados en nuestra sociedad por la avaricia de unos pocos. Pero, hay que reconocer que la valentía es contagiosa. Cuando nos unimos y alzamos la voz por la justicia, apoyándonos en la solidaridad sacrificial de la Semana Santa, nos volvemos poderosos. Como católicos que celebran la Semana Santa escuchando la Palabra y contemplando las imágenes de la Pasión de Cristo, tenemos la responsabilidad moral de meditar en la Palabra que Jesús nos da: «Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado» (Jun. 13:34). Después de escuchar estas y otras palabras de Jesús y contemplar el dolor en los rostros de Jesús y María, su madre, en los pasos de Semana Santa, estamos obligados a dar testimonio del sufrimiento de quienes sufren la violencia; tenemos la responsabilidad de alzar la voz por los que no tienen voz y de exigir el bien para los más necesitados. Las palabras de Jesús y sus imágenes en Semana Santa tienen un significado especial. Hagámoslas realidad.