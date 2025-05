Creado: Actualizado:

La manifestación del 18 de mayo que convocó Conceyu Xoven País Llionés y Xuntanza Llionesista por la autonomía leonesa congregó a unas mil personas, doscientas arriba o abajo. Apenas para ocupar la plaza de Regla y para que fueran suficientes y capaces de rodear y levantar sobre sus cabezas unas lonas blancas y gigantes, con las palabras «Lexit», o León salida de la autonomía, en un claro desamor con el yugo de maridaje. Otra cosa fue el colorido abundante de las banderas, casi tantas como personas, las carracas, los tamboriles, las chiflas y la ilusión indesmayable en los rostros de las gentes que participaron. Pero en conjunto fue una representación débil, un casi fracaso que se manifiesta cada vez con cada intención insuficiente, porque cada una de ellas resta si la consecuencia es tenida por irrelevante y sin verdadero peso social cuyo volumen de participación obligue a virar de torcido a derecho a los oponentes de esta lucha.

De nada de esta protesta frágil son culpables (ni lo insinúo) las asociaciones convocantes que bastante tienen y hacen con dar vida y forma a una empresa ímproba, como es invocar a la ilusión general, incluso ajena a sí mismas en lo que debería ser obligación y desvelo constante de los representantes legítimos que en estos casos se ve, sí, a qué pueblo representan, qué voz tienen para él o dónde están cuando el pueblo en su globalidad los necesita. Este tipo de manifestaciones no son partidistas, ni sectarias, ni siquiera caprichosas. Se sustentan en el bagaje y poso histórico que ponen cara y territorio a un pueblo que no tiene nada que ver con el neologismo «castellano y leonés» de la cataplasma autonómica. Se afirman asimismo en el declive general y prolongado de las tierras afectadas, justamente la parte regional leonesa de arriba a abajo. Y al mismo tiempo y por efecto de lo vivido hasta ahora, también encuentran su apoyo en la desconfianza lógica de no poder creer en nada mejor si hasta ahora el recorrido ‘matrimonial’ lo ha acreditado tozudamente. No obstante ningún representante político de izquierda y derecha estuvo en esa manifestación. Cada cual estaba obedeciendo a los suyos. De unos a otros veremos volar las culpas. Lo de siempre. La misma rutina y caradura de cada mes, de cada año

, de cada lustro. Y ni los unos ni los otros dicen la verdad y ni la quieren. El mundo socialista (PSOE) de este cachín de tierra hace poco se ha asegurado un nuevo periodo de tiempo para seguir entreteniéndonos con renovados cantos de sirena. El que parece ser un verso suelto, el alcalde, encuentra la oportunidad de no dar la cara yendo a una procesión en Roma (¿era inexcusable, u oportuno?), pero deja escrito un discurso que lo leen en su nombre en el que se oye decir la palabra «uniprovincial» en el sentido de apuesta autonómica, y eso aleja mi presencia de la manifestación y me voy por donde llegué. Me resulta insoportable. Algunos están empeñados en hacer que León tenga una personalidad territorial más pequeña que la que nunca tuvo. Mi opinión personal sobre los socialistas de nuestro territorio es que han apostado por una estrategia (uno de los muñidores es Rodríguez Zapatero) en la que observo dos posturas pero un mismo fin: el de no concesión que contraríe la postura oficial. Una de esas posturas es la avanzadilla que preste oídos al leonesismo hasta cierto límite (ya ocurrió con Francisco Fernández y ahora con José Antonio), la otra es la consabida de no moverse, la personifica el secretario provincial y éste, sólo a veces, suelta migajas que nada cambian pero niega la hogaza. Los conservadores (PP) de este mismo territorio, hasta ahora no se han visto obligados a ninguna reivindicación ni rectificación que recoja los descontentos de esta parte de la sociedad que es mayoría en todas las formaciones políticas, al menos sentimental y emocionalmente, al margen del día muy previsible del voto. Ya lo expresaron algunos como Rodolfo Martín Villa: «Colaborar también a que deseos justos e íntimamente sentidos en León sean una próxima realidad, es específica misión de diputados y senadores leoneses». O Luis Aznar: «León se unió a Castilla no tanto por inclinaciones populares como por exigencias de tipo político»,

Diario de León, 19/07/1977 y 03/09/1998 respectivamente. Y ello es así porque no han hecho más que gobernar. Y gobiernan sin necesitar a estos descontentos.

Ergo... Sin embargo más allá de las especulaciones de rédito político, incluso de las posturas oficiales de sus formaciones de empleados fieles y de los futuros personales de cada uno, hay una responsabilidad íntima y deudora ligada a la tierra donde se nace y con mayor motivo si se la representa públicamente, lo cual debería llevarles al honor y al orgullo sincero y esto a la decencia y la honestidad. Otra cosa es fraude de representacion. Que por no necesitar (de momento) a esa parte de la sociedad que por sentimiento rezuma mayoritariamente León —y no Castilla y León—, se le ignore o se le desoiga o se le desprecie, es una actitud de lamentable servicio a la mayoría, más allá de que sigan gobernando, y lo harán, pero de espaldas a las emociones sentidas de su gente. Y todo al final tiene un precio. Los leonesistas (UPL) después de tantos años de tener un ambiente propicio no han sido capaces de crecer o sostenerse por sus propios méritos, sólo por el hartazgo general de una sociedad sensibilizada que no tiene más opción para votar. Y eso debe interpelarles sobre la valía política de sus personas, los hechos de sus organizaciones y en general la labor que se ha llevado a cabo, como la presencia y asiduidad en actos públicos, trabajar una base

de conciencia en la población, la pedagogía de las huellas que seguimos, los agravios comparados, la humildad personal que transmita mensajes serios y creíbles, el desarrollo, cuidado y seguimiento de sus estructuras políticas y humanas, la reivindicación sostenida pública y enérgica como organización que es nutrida de órganos de acción. Es decir, esa serie de piezas capaces de armar el engranaje que hoy no se tiene y con el que poder postularse a ser adversario de verdad al resto de partidos de la negación. Supongo que no es fácil, y lo supongo más por una sociedad políticamente abúlica cuya desidia favorece a los partidos más asentados en el territorio. Hace unos días ni siquiera hubo corriente alternativa a la dirección ya vieja y cansada. Es decir, el

territorio tiene que rendirse y aceptar la no acción y el no compromiso incluso de sus habitantes más sensibilizados. Es gordo. Pero así se escriben los declives y las diásporas. A mi juicio lleva muchos años participando de la estrategia sutil y astuta de los socialistas. Está en sus redes, no es verdaderamente autónomo ni valiente y puede decirse que es el tonto útil. Olvido otras formaciones políticas sin relieve. Algunas por falta de ganas o sobra de escrúpulos. Me pregunto si el León regional tiene hombres y mujeres, y si los tiene dónde están más allá de ir a solazarse en su casa de veraneo. Y seguro los hay, serios, dignos, notables, mucho más sobresalientes que cualquiera de los líderes y subalternos charlatanes y embaucadores que padecemos por gobierno u oposición. A veces echo la mirada atrás, muy atrás, y pienso en aquel cuadrante noroccidental peninsular que fuimos. ¿Quién podía imaginar este León de hoy en los siglos X, XI, XII y parte del XIII cuando éramos dueños absolutos de nosotros mismos? Es una pena ser nadie y que se favorezca por ignorancia o sumisión.