Caja Zamora, creación

En el segundo semestre de 2022 y primer trimestre de 2023 publicamos en esta misma tribuna cuatro artículos acerca de la fundación de las cajas de ahorros de León, Palencia, Popular y Provincial de Valladolid. Quedó pendiente el de la creación de Caja Zamora así como otros cinco en los que se exponía la fusión, desarrollo y desaparición de Caja España. Todos ellos eran un avance del libro que sobre dicha entidad teníamos previsto publicar a finales de 2023. Sin embargo, con el fin de retocar su redacción y reducir su extenso texto, decidimos retrasar la publicación del libro y a su vez parar la de los artículos que hoy retomamos con el de Caja Zamora para que quienes los leen y guardan puedan seguir haciéndolo, en particular los compañeros zamoranos, algunos residentes en León y lectores de este Diario. Aquello no fue un olvido, mucho menos intencionado. Había un motivo: mejorar un libro que está en proceso de impresión y que se publicará el próximo otoño.

La Caja de Ahorros Provincial de Zamora se creó por Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de septiembre de 1964, teniendo lugar la primera sesión del Consejo de Administración el día 28 de julio de 1965. No obstante, quinientos años antes, en la localidad zamorana de Corrales del Vino, había sido instituida un Arca de Misericordia, hoy considerada como antecedente remoto de la Caja de Ahorros de Zamora. Arca de Misericordia que «se ha conocido merced a la Bula confirmatoria del Papa Pío II publicada por Beltrán de Heredia… El contenido de la Bula, dada en Roma en 20 de octubre de 1461, hace referencia a su asentamiento —la parroquia de Santa María Magdalena— y a sus promotores Andrés Domingo Marchant, Pedro Alfonso Bardaleo y Bartolomé de Fresno, y atribuye la ejecución de la misma al prior del convento de San Benito de Valladolid» (J. López Yepes). Los orígenes para constituir en Zamora una caja de ahorros se encuentran en una iniciativa de la Diputación Provincial al aprobar por unanimidad, en sesión de 27 de octubre de 1962, una moción de la presidencia en la que se proponía la creación de la Caja de Ahorros Provincial de Zamora. En dicha sesión, bajo la presidencia de don Arturo Almazán Casaseca y asistidos por el señor Interventor y el Oficial Mayor en funciones de Secretario, participaron los siguientes señores diputados provinciales: don Anastasio-José Díaz Villar, don José Cabezas González, don Alfonso Jambrina Brioso, don Emiliano Suena Allende, don Constantino Avedillo González, don Justino Pollos Herrera, don Néstor Ramos Díaz de Geras, don Juan José Prada Barrios, don Francisco Caurcel Contreras y don Francisco Cuadrado Cerrato. Sin embargo, habría que esperar a que el 28 de julio de 1965, y conforme a los estatutos aprobados, se reunieran bajo la presidencia de don Arturo Almazán Casaseca los miembros designados por las diferentes representaciones señaladas en los estatutos, a fin de constituir el primer Consejo que habría de regirla, quedando integrado el mismo de la siguiente manera: Presidente, don Arturo Almazán Casaseca. Vocales: don José Luis Calvo Manzano, diputado provincial; don Alfonso Jambrina Brioso, diputado provincial; don Luis Paramio Gutiérrez, diputado provincial; Ilmo. Sr. don Nicolás Rodríguez Fernández, arcediano de la S.I.C., en representación del clero de la provincia; don Eutimio Chillón Lucas, representante de la organización sindical, sección social; don Alberto Fernández García, representante de la organización sindical, sección económica; don José Manuel Manteca Pérez, representante de la Cámara Oficial Sindical Agraria; don Manuel Vidal Chillón, representante de la Cámara de Industria y Comercio; don Luis Carbajo Flórez, representante de la Cámara de la Propiedad Urbana; don Marcelino Martín Luelmo, presidente del Colegio Oficial de Médicos, en representación de los Colegios Profesionales; Ilmo. Sr. don Gerardo Pastor Olmedo, alcalde de la capital, en representación del Ayuntamiento; y como representantes de los impositores: don Gervasio Gil Cepeda, de Benavente; don Amador Carbayo Salgado, de Toro; y don Aparicio Corrales, de Fuentesaúco. En la primera reunión del Consejo se nombró vicepresidente del mismo a don José Luis Calvo Manzano que, de acuerdo al art. 12 de los estatutos, sería el presidente de la Comisión Permanente acompañado por los siguientes vocales: don Luis Paramio Gutiérrez, don Alfonso Jambrina Brioso, don Alberto Fernández García, don Amador Carbayo Salgado y don José Manuel Manteca Pérez. El Consejo también acordó, hasta que fueran designados el Director, Interventor y demás empleados de plantilla, facultar al presidente y vicepresidente, indistintamente, para ordenar pagos y disponer movimientos en las cuentas abiertas a nombre de la caja de ahorros con los fondos fundacionales aportados por la Corporación provincial. La Caja de Ahorros de Zamora «después de cumplir todos los requisitos legales y con una dotación de 1.500.000 pesetas entregados por la Excma. Diputación de Zamora y que constituyeron el primer pasivo de la Caja, el día 11 de noviembre de 1965 abrió sus puertas a las gentes de Zamora, una modesta oficina en la céntrica calle de Santa Clara, y al frente de ella… don Miguel de Unamuno Pérez. El esfuerzo de unos hombres estaba siendo compensado… Esta nueva Institución estaba siendo largamente esperada, y nace, llena de fuerza, dentro de un deseo colectivo, muchas veces expresado, de tener una Entidad Crediticia propiamente zamorana» (A. Redoli).

