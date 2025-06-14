Una ruptura administrativa sí conlleva mejores condiciones de vida

Creado: Actualizado:

Después de leer la entrevista publicada el 5 de junio en el Diario de León, realizada al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y referida al Filandón de La 8 no puedo por menos que mostrar mi contrariedad por lo que a la «cuestión leonesa» se refiere en sus respuestas en esa entrevista. En las mismas no hace sino confirmar lo que muchos sospechamos: que desconoce absolutamente todo lo relacionado con León, con su ansiada autonomía y con los datos objetivos que acreditan las nefastas consecuencias que para León y para toda la región leonesa ha supuesto pertenecer a esta comunidad autónoma.

No tiene nada que ver un soriano con un leonés, por mucho que también los sorianos tengan desapego por esta comunidad. Y no tiene nada que ver porque León no es Castilla, pero Soria sí lo es. Soria siempre ha pertenecido a Castilla la Vieja; León no. León tiene su propia región, junto con Zamora y Salamanca, y se le ha privado del derecho a tener una autonomía propia. Ese es un rasgo identitario absolutamente diferencial entre Soria y León. Por tanto, no es lo mismo. En segundo lugar, decir que León es más fuerte con Castilla es hablar por hablar sin realizar ningún paseo por los datos objetivos: Mientras León, antes del período autonómico tenía 526.439 habitantes, a finales de 2023 tenia 447.463; es decir, una pérdida de 78.976 (-15%). Salamanca pasó de 365.512 a 327.170, es decir, una pérdida de 38.342 (-10,49%); y Zamora pasó de 226.237 a 166.366, esto es, una pérdida de 59.871 (-26,46 %). Eso no es ser más fuertes, precisamente. Si a la provincia de León la comparamos con Cantabria, comunidad uniprovincial, que en 1983 tenía menos habitantes (513.275), resulta que a finales de 2023 tenia 588.419; es decir, aumentó un 13,30%. Similares datos si los comparamos con Navarra, también uniprovincial (pasó 513.275 a 671.746; un nada despreciable aumento del 30,87%). Es decir, el disponer de una comunidad autónoma propia, sí que nos hace más fuertes; no al revés. No hablemos de Murcia o Madrid. Incluso La Rioja también pasó de 257.157 a 322.490 habitantes… Y eso hablando de un problema, la despoblación, que, según el estatuto de autonomía, es un principio rector de la política autonómica. Si esto es así, y en León hemos ido como hemos ido, una de dos: o la Junta no lucha contra la despoblación en León, o, si lo ha hecho, ha sido absolutamente ineficaz y es como si no lo hubiera hecho. Con compañeros así es mejor no juntarse. Mejor ir solos que mal acompañados Por tanto, pertenecer a esta comunidad nos ha supuesto un elevadísimo precio poblacional, que es la base para recibir financiación. No obstante, si León tuviese una comunidad autónoma propia, a pesar de ese descenso poblacional, aplicando los mismos criterios de financiación autonómica actuales, dispondría, aproximadamente de unos 800 millones de euros más al año que los que recibe en la actualidad. Eso sí es ser más fuerte. Porque con ese dinero se podría mejorar la sanidad rural, mención aparte del Hospital del Bierzo; se podrían ejecutar nuevas comunicaciones y, sobre todo, tendríamos línea directa con los ministerios correspondientes, para demandar las mejoras necesarias; cosa que ahora no tenemos porque no disponemos de una comunidad autónoma que nos defienda, que vele por nuestro desarrollo y que realice acciones para ejecutar las inversiones en infraestructuras que necesitamos. Antes al contrario, se desentiende del cierre de la línea ferroviaria Astorga-Plasencia; se desentiende del Corredor Atlántico ferroviario por la provincia de León; se desentiende de los problemas de la raya con Portugal, se desentiende del aeropuerto de León, etc. etc. Si analizamos los datos económicos de empleo, de cotizantes a la Seguridad Social, de pib per capita, obtenemos semejantes resultados. Por consiguiente, sr. Martínez, a los leoneses no solo nos iría mejor fuera de esta comunidad autónoma, sino que salir de la misma es una condición esencial para que se pueda frenar la sangría poblacional y económica que nos asola. En 1983 eran sospechas; en 2025 son datos ciertos los que justifican nuestra voluntad de conseguir una nueva comunidad autónoma. Una ruptura administrativa sí conlleva mejores condiciones de vida