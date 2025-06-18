Fallece Gazy Yasargil, el padre de la microneurocirugía cerebral

Creado: Actualizado:

La sociedad neuroquirúrgica internacional está de duelo por la pérdida de su miembro más eminente, Gazy Yasargil (6 de Julio de 1925 Lice-Turquía-Estambul, 11 de junio de 2025), fallecido pocos días antes de cumplir 100 años. Yasargil se formó como neurocirujano con Hugo Krayenbül en el hospital Cantonal de Zurich. Posteriormente, hizo su entrenamiento en microcirugía vascular en el laboratorio de Peardon Donaghy en Burlington-Vermont (USA). Su estancia temporal en dicho centro, durante los años 1965-1967, cambiaron la historia de la neurocirugía con la fundación de la microneurocirugía cerebral.

El microscopio quirúrgico había sido introducido en las especialidades de otorrinolaringología y oftalmología en las décadas de los 30 y 40 del siglo XX, respectivamente. Sin embargo, en neurocirugía, no se empezó a utilizar hasta finales de los años 60. La razón para dicha postergación fue, que, a diferencia del oído medio y la córnea, estructuras con precaria nutrición vascular, el cerebro es uno de los órganos más vascularizados del cuerpo humano. Por tanto, fue necesario incorporar un nuevo sistema de coagulación específico que permitiera controlar con precisión los posibles sangrados intraoperatorios (coagulación bipolar). Pero, aun así, inicialmente, los neurocirujanos lo utilizaron solo como un medio de magnificación de imagen, lo que permitió reducir el tamaño de las craneotomías. Pero esto, en neurocirugía, no era suficiente; el microscopio debería ser una herramienta para reducir el traumatismo sobre el cerebro y, por consiguiente, hubo que diseñar estrategias innovadoras.

He aquí, que surge el genio de Yasargil, quien después de realizar un concienzudo estudio microanatómico de los intersticios aracnoideos del cerebro (espacios que contienen líquido cefalorraquídeo), propuso utilizarlos como vías naturales de acceso a la sub-corteza. De esta manera, los surcos, fisuras y cisternas del cerebro se convirtieron en canales a través de los cuales se podía «navegar» para acceder a regiones profundas, eliminando la invasión sobre la corteza cerebral, donde residen las funciones más elocuentes.

Combinando los citados abordajes, a través de aperturas externas pequeñas, con la visión estereoscópica y el efecto telescópico del microscopio, el resultado conseguido es similar al de un curioso que puede ver detrás de una puerta poniendo el ojo pegado al agujero de la cerradura ( Yasargil lo bautizó como «Keyhole Surgery»). Así pues, por fin se llegó a cumplir con uno de los principios fundacionales de la cirugía neurológica, establecidos por Harvey Cushing en los años 20 del siglo pasado: la manipulación atraumática del tejido cerebral, heredado de su maestro William Halsted, quien abogaba por el progresivo refinamiento en las técnicas quirúrgicas. Si echamos la vista atrás, también con la máxima hipocrática: « Primero, no hacer daño».

Con el avance que supuso la neurocirugía mínimamente invasiva cerebral, se consiguió la máxima eficacia, lo que ha propiciado mejores resultados operatorios y, por otro lado, las lesiones consideradas previamente inaccesibles, ahora son abordables con mayor seguridad. Otra de las hazañas de este gigante de la neurocirugía fue conseguir, por primera vez, revascularizar el cerebro humano mediante by-pass extra-intracraneal entre las arterias temporal superficial y una rama de la arteria cerebral media, para el tratamiento de ictus isquémicos, aneurismas y tumores complejos.

En Zurich, realizó aproximadamente 7.500 intervenciones intracraneales hasta su jubilación en 1993 donde, además, formó a más de 3,000 neurocirujanos de todo el mundo. Posteriormente, fue rescatado por la Universidad de Arkansas donde continuó como docente y operando hasta hace casi una década.

Entre el numeroso instrumental que diseñó específicamente para neurocirugía, destaca el microscopio que mediante un sistema electromagnético de contrapesos, en sus brazos articulados, ofrece una ergonomía casi «flotante» y movilidad en todos los ejes (360º). Publicó 330 artículos científicos, 13 monografías y su obra magna «Microneurosurgy» en 6 volúmenes, es la «Biblia» de los neurocirujanos. Por tanto, Yasargil es considerado, con todo el merecimiento, el padre de la microneurocirugía moderna y el neurocirujano más influyente de la segunda parte del S XX.

Quien escribe estas líneas tuvo la fortuna y el honor de conocerle personalmente durante mi visita a Zurich, donde disfruté con sus deslumbrantes intervenciones. Aquella enriquecedora estancia, nos inspiró la creación del laboratorio de microcirugía del Hospital de León, bendecido más tarde, por el propio Yasargil a través de una carta. Ahí se realiza una actividad docente para residentes de neurocirugía de todo el país, desde hace más de 30 años.