La España del bochorno

La reunión de presidentes autonómicos en el magnífico recinto del Palacio de Pedralbes en Barcelona el día 6 de junio puso de manifiesto una vez más el mal engranaje nacional del Estado. No es nada nuevo, se viene sosteniendo como unidad a base de las fuerzas disuasorias que se da a sí mismo el propio Estado, pero no por la sinergias voluntarias de todos sus territorios. Les guste más a unos o a otros el Estado chirría y manifiesta que nunca ha concluido felizmente su formación. Y como es así, parece que lo lógico no sería seguir con la coz, sino averiguar dónde está la piedra en el camino.

El comportamiento de la presidenta de la comunidad de Madrid, caprichoso y egocéntrico, abandonando la reunión cuando el presidente vasco inició su discurso precisamente en su lengua primera, es una demostración más de lo mal que esa presidenta y algunos entienden España, del poco respeto que se le tiene a la totalidad del territorio y de la desconsideración a los ciudadanos que además del idioma castellano (que les llegó después) poseen sus lenguas propias, también para riqueza lingüística de todos y reflejo de la pluralidad real del Estado, salvo para lo que entienden los cerriles. Desde hace siglos, los que tienen más de una lengua se han adaptado también a la que aportaban los foráneos que llegaban. En cambio los extraños a esos territorios, en su mayoría, no adoptaban la del lugar que los acogía por aquello del respaldo ‘oficial’, por creer que ya hablaban el idioma más importante, o por lo de la imposición y tabla rasa que acostumbran a aplicar los amigos de su sectaria autoridad. Sin embargo, todas las lenguas son idénticamente capaces e iguales independientemente de su número de hablantes: comunican a seres humanos a través del alma, el alma está unida a las emociones y las emociones enraizadas en la cultura. Las formas de expresión se hacen personas dignas vestidas con su propia cultura que es su razón, es su orgullo y tiene que ser la aceptación de otros. ¿Quién puede despreciar el bagaje cultural de una sociedad sin cometer un evidente atropello? El presidente catalán, Salvador Illa, dijo que «el catalán no es un idioma para una frase al principio y otra al final», en alusión al cuentagotas absurdo que otros desearían como máximo y que en nada se parece al respeto por la diversidad cultural que algunos toleran con muchas menos ganas de lo que dicen. Pero España tiene el problema del ombligo exagerado de Madrid que todos los gobiernos han ido engordando a base de políticas centrales, sito en un lugar alejado de todo interesante, sin embargo, y por eso mismo cada vez más ensimismado en su ombligo convergiendo más y más en soberbia. Lo más poderoso del Estado está en lo menos lúcido, inteligente y de mentalidad vertebradora del propio Estado, olvidándose, como todos los prepotentes, de los derechos ajenos y de la importancia sin duda de lo que tanto ignora o desprecia, además de impartiendo su particular

urbi et orbi con absoluto despecho hacia los que le resultan disidentes. Su alta representante en ese acto así lo demostró con menosprecio, chulería e infantilismo. Puede que su tierra no tenga mucho que presumir si se la compara con el resto. Todo esto no es nuevo y responde a un diseño ‘de Estado’, pero de Estado uniforme cuya herencia castellana (es la idea central) toma cuerpo y fuerza en el centro estratégico obligando a los demás a girar como piúcas (en mi pueblo piúca es lo que en otros llaman trompo o peonza) a su alrededor. Su empeño por la supresión de diferencias ha sido secular. La doctrina central de la enciclopedia castellana asentada en Madrid gracias al sostén de los gobiernos de apoyo, ha sido conquistar y adoctrinar lingüísticamente todo el territorio que llaman ‘nacional’, y desde ahí implementar la uniformidad y el pensamiento único para todos. Y casi lo consigue. Salvo en algunos casos que ‘¡maldita sea, se han resistido!’ León capituló muy pronto de todo salvo algo El Bierzo y entornos que es lo poco leonés y singular que nos queda en la provincia. Algo más en Sanabria y un poco pero muy residual en Las Arribes zamoranas y salmantinas. Asturias y Galicia se mantienen mejor pero habiendo perdido mucho. El uniformismo triunfó en Valencia en cuyas ciudades en el callejeo su lengua es prácticamente inexistente. Por supuesto erradicó el aragonés o quizá algo quede en Huesca. Si alguna expresión se mantiene del murciano es una anécdota. Baleares y Canarias son islas y gozan de margen. El gracejo andaluz no le importa al diseñador de la forma única, no es un peligro, además el año 714 siempre estará en las mentes. Castilla, hoy en dos territorios (o tres), es simplemente el alumno delegado de curso, fiel soldado. Si tiene puerta alternativa no lo sabe ni ella. La Mancha sólo es un nombre y es lo único que ‘decolora’ el uniforme castellano, pero sólo como adorno, sin reconocimiento carece de toda funcionalidad. Los vascos, navarros del norte y catalanes es esa guerra perdida cuyas espinas hacen sangrar en el ‘recto proceder’ que hubiera deseado el profesor del dictado uniforme. Esa España de imposición no es de verdad porque es un adulterio. Es la España del fórceps, la que sólo ve Madrid, alrededores y otros nostálgicos de no saben qué, más allá de estar utilizados contra la razón natural de los territorios y contra la suya propia aunque ellos mismos no lo sepan. Y es que España es difícil porque es distinta. Es rica porque es plural. Es atractiva porque piensa diferente. Ya Baltasar Gracián en

El político don Fernando el Católico (1640), lo expresaba así: «... Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir». También el poeta Joan Maragall escribió de la España que no es, o de la España de unos pocos, bizcos y cortos. Y en un artículo de mayo de 1907 en

El Poble Català decía esto: «¿Españoles? ¡Sí! ¡Más que vosotros! ¡Viva España! Pero, ¿cómo debe vivir España? No arrastrándose por las callejuelas provinciales del caciquismo; no agarrotada, como hasta ahora, en las ataduras de un uniformismo que es contrario a su naturaleza; no en el vacío sentido de los partidos viejos ni en el aire corrompido de un centralismo cerrado a todo influjo del aura popular... sino que debe vivir en los cuatro vientos de los mares que la rodean; debe vivir en la libertad de sus pueblos; cada uno libre en sí, sacando del terruño propio el alma propia, y del alma propia el gobierno propio, para rehacer todos juntos una España viva, gobernándose libremente por sí misma. Así debe vivir España. ¡Viva España!» Pero ese anhelo de transformación política, cultural y administrativa nunca llegó del todo y todavía hoy se obstaculiza. No hay remedio. Y si lo extrapolamos al León regional y su no autonomía, esas palabras son muy didácticas. Por eso los hay que no merecen la fuerza regalada que tienen, ni los pueblos que le rodean, de donde se han nutrido siempre. Y porque así siguen las cosas, qué bien lo hizo Portugal, cuántos disgustos se ha ahorrado y qué nula sangría esencial como portucalenses ha tenido. A veces la supervivencia exige proponer que quien pueda marcharse se vaya.