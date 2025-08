Facsímiles de Felechas: paradigma de recuperación etnomusicológica leonesa

Creado: Actualizado:

Felechas es una bella localidad montañesa cercana a Boñar, situada en las cabeceras montañosas de la cuenca del Porma y que, en el plano arquitectónico popular, se caracteriza por sus bellos hórreos. En su solar, desde la década de los ochenta del pasado siglo XX y a través de la Asociación La Brusenda, cada año un interesantísimo evento de la música popular y de tradición convierte el lugar en un peculiar polo de atracción. Se trata de su Encuentro de Música Tradicional. Un evento que, por su personal e infrecuente diseño participativo, consiguió y continúa reclamando atención en toda España a través de la presencia de intérpretes de prestigio invitados. Músicos de todo nuestro país, así como de otros vecinos. Allí, tañedores y aficionados de todo nivel, altruistamente cada primer fin de semana de agosto acuden para confraternizar desde diferentes formas de expresión sonora, géneros y estilos. Tras tantas exitosas ediciones, diseñadas más para ser coparticipadas que para ser solo apreciadas como público, el encuentro constituye ya un referente. Todo un hito a nivel nacional a distintos niveles y de gran interés para el plano de la sociología etnomusicológica.

Como complemento a este Encuentro, hace unos años se planteó la que terminaría siendo una insospechada, insólita y genial iniciativa. Una propuesta absolutamente infrecuente en todo el panorama nacional tanto desde la promoción en el plano institucional, como desde el de la iniciativa privada o asociativa. Debido a todo tipo de motivos obvios que no necesitan aclaración. Pero aquí, en Felechas, la misma si halló posibilidades de convertirse en realidad.

Todo se produjo tras caer en manos de Pacho —inquieto paisano de Felechas, amante de la cultura, la música tradicional, miembro de La Brusenda y auténtico motor de iniciativas en la prestigiosa empresa matritense de artes gráficas Alef de Bronce— un viejo cancionero leonés. Compendio de transcripciones de cantos armonizados para piano. Ante su estrecho vínculo con el Encuentro mencionado, contenido y título del ejemplar llamaron su atención. Dicha obra fue el primer cuaderno de: La Montaña de León: cien canciones leonesas, de Eduardo González Pastrana. Autor que, para información, puesta en valor o recordatorio de algunos, fuera inolvidable músico allá a mediados del S. XX. Quien, primero como agustino y más tarde, secularizado, llevó a cabo una reconocida labor de promoción y dirección de populares agrupaciones corales en la capital leonesa, así como de recuperación de repertorio. Colectivos centrados en la interpretación de dichos repertorios vocales tradicionales, por los que muchos capitalinos pasaron de jóvenes y, cuya trayectoria, algunos continuaron también «ya de muy mayores» a través de otras formaciones. Entre ellas La Peña el Jarro, de merienda, canto y confraternización.

Tras su contacto con la obra, de inmediato y como complemento al Encuentro, Pacho se planteó la altruista idea de fomentar todavía más la música de su tierra y montaña natal. Algo que cobró vida a través de realizar una primera edición facsímil a partir del mencionado cancionero. La estupenda iniciativa, para participantes y organizadores resultó tan sorprendente como plausible. Y no menos llamativo resultó su abundante cantidad de ejemplares facsímiles. Por ello y tras tales hechos, fraguó en él el interés hacia una continuidad de la propuesta, a través de la recuperación del segundo cuaderno del mismo autor y de otros materiales homónimos impresos en su día. Muchos olvidados a nivel popular, como el referido, aunque homólogos en contenido e importancia dentro de las colecciones existentes de nuestro patrimonio musical popular cantado. Nos referimos a distintos cancioneros publicados a lo largo de la primera mitad del S. XX en la provincia de León, que serían objeto también de su atención.

Así, al modo del primer año de la iniciativa y vinculadas a este evento musical, han sido realizados nuevos facsímiles en cada siguiente edición y hasta la actualidad. Publicaciones que, de modo altruista, han sido entregados a los participantes en este evento. Y, al igual que en la primera ocasión, éstos facsímiles fueron recibidos como insospechado, generoso, original y poco o nada habitual presente. Un «detallín» altamente constructivo y de enorme interés desde el plano de las iniciativas en el ámbito de la etnomusicología.

A partir del segundo cuaderno, he tenido el honroso privilegio de poder ejercer en el asunto desde el asesoramiento etnomusicológico. Fruto de ello, he podido realizar varios estudios introductorios breves a alguna de las publicaciones. Pero, lo más importante, ha consistido en poder sugerir y lograr que varias sean aceptadas para esta colección de ediciones facsímiles. Colección ya referencial, que se efectúa a partir de importantes trabajos de recogida de la música popular leonesa. Así ya «han retornado a la vida» y conocimiento de muchos aficionados a este tipo de música, por ejemplo los tres cuadernos de Venancio Blanco titulados Las mil y una canciones de la Región Leonesa. Así como, más recientemente, dos de los cuatro cuadernos de música para piano de Rogelio del Villar. En concreto los conocidos como Canciones Leonesas, en ambos casos con la inestimable colaboración de la biblioteca y fondos del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Centro donde he estado encuadrado en el área de etnomusicología de su departamento de musicología.

En suma, importantísimos logros desde el plano de la cultura musical popular y de tradición leonesa y en el plano nacional en general. Posibles gracias a la generosidad y comprensión de La Brusenda y de Pacho —aunque su modestia no gusta que esto se difunda— para el Encuentro de Música Tradicional de Felechas. Pero, no quede el lector sin inquietud, pues hay ya varios materiales más de esta última serie de Rogelio del Villar, así como otros previstos ya para próximas ediciones. Todo un lujo «que hay que hacer saber al común de paisanos» y a los especialistas del ramo.