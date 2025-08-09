Turismo y conservación, un nuevo reto para Riaño

Creado: Actualizado:

Se llamaba Bachende. Tallado por las sagradas aguas descendientes de Valdeburón y La Reina, en él se gestaba el Esla, el río de los Astures.

Bajo las paredes de Las Pintas y Llerenes, y con la sombra matinal del Giblo, Anciles reinaba entre verdes pastos a un lado del desfiladero. Casas de corredor, portaladas, carros y viejos paredones de piedra pintaban uno de los paisajes más genuinos que ha tenido la montaña leonesa. En 1987 Anciles y Bachende, como otros tantos lugares de Riaño, dejaron de existir. Hasta sus nombres parecen haber desaparecido hoy, sustituidos por los comerciales ‘Fiordos Leoneses’. Ya no hay carros de hierba o madera, ni coches de línea, atravesando Bachende de norte a sur. Sino barcos y canoas que muestran al visitante uno de los lados del embalse (antes valle) más ocultos a la mirada humana. Por las peñas tampoco se ve ya paisanos cogiendo «el té de la peña», sino runners e instagramers. Todo cambia. Para bien o para mal. Y es necesario adaptarse. No ha sido fácil para los vecinos y emprendedores de Riaño remontar y progresar en sus vidas y negocios tras el embalse. Buena parte de los 90 y las dos primeras décadas de los 2000, el desarrollo económico ligado al turismo estuvo muy apagado. Se apostaba por una estación de esquí, que afortunadamente nunca se hizo, como única salvación de la comarca. Fue a partir de hace pocos años cuando Riaño ha despegado. El aprovechamiento de las aguas del embalse, carreras de montaña, conciertos al aire libre, observación de la naturaleza, tradiciones compartidas, gastronomía… han hecho que esta parte de la montaña leonesa tenga una gran actividad turística y económica durante muchos meses del año, con el consiguiente beneficio a sus pueblos. Pero en toda actividad turística sobe el medio ambiente suele haber también perjuicios. Estos afectan normalmente en el ecosistema natural, pero también en el vecindario que vive durante todo el año en la comarca y soporta una «invasión» de sus caminos y calles a las que han tenido que acostumbrarse en muy poco tiempo. Creo que es necesario que las administraciones públicas implicadas en la gestión del turismo y la conservación de la naturaleza comiencen, de verdad, a realizar un nuevo plan de sostenibilidad turística que no se base en incrementar la afluencia de visitantes o instalar infraestructuras innecesarias donde solo debería haber piedra, hierba o bosque. Tendemos, los humanos, a creer que todo nos pertenece, que gobernamos sobre la naturaleza y que hemos de disponer de ella a nuestro antojo. Nos cubrimos luego las espaldas diciendo «que estamos poniendo en valor estos paisajes», cuando realmente estamos invadiendo espacios que no nos pertenecen, pues son los rebecos y las águilas sus legítimos dueños. Poner en valor debería significar otra cosa, algo parecido a no molestar, a dejar en paz, a no sobre cargar de infraestructura turística lo que es aún virgen. A saber discernir entre lo necesario (arreglar una senda o una fuente) y lo innecesario (añadir extravagante mobiliario turístico para que salga mejor la foto de instagram). Los nuevos proyectos turísticos que se pretenden en Bachende y Anciles (pasarela, sendas flotantes…) deberían ser considerados por vecinos y organismos. ¿Son tan vitales para que no decaiga el turismo de la zona?, ¿se puede vivir sin ellos?, ¿van a suponer un incremento en accidentes de montaña en lugares de difícil acceso rodado?, ¿hay suficiente capacidad acogida para más turismo?, ¿se da prioridad a la calidad antes que a la cantidad de oferta turística?, ¿se crean puestos de empleoque conlleven a asentamiento estable de población local? Creo que es necesario reflexionar sobre si queremos que la comarca se convierta en un parque de atracciones o trazar una línea en la que la conservación y la calidad de vida de los vecinos residentes esté siempre por encima de la explotación turística, no significando ello que no se deba proteger este sector económico del que viven varias familias en esta región antiguamente ganadera y minera. Es un debate extrapolable a otras zonas de la cordillera como Somiedo o Liébana. Veremos.