Pirómanos e incendiarios: crimen sin castigo

Cuando escribo estas líneas urgidas por la actualidad, veintiún incendios pavorosos asolan los cuatro puntos cardinales de la provincia de León, la zona de España más azotada por las llamas. 2.000 vecinos han sido desalojados de sus casas en setenta pueblos, sin olvidar la tragedia del bombero y los dos voluntarios fallecidos en su lucha contra el fuego y unos cuantos heridos, aún hospitalizados con pronóstico preocupante.

Pero, ¿quién quema los montes y por qué? ¿Cuántos de los detenidos son finalmente condenados en firme? Estadísticamente hablando, aunque en esta materia los balances no son muy fiables, uno de cada tres fuegos está causado con intencionalidad alevosa; por pirómanos o por incendiarios con alguna suerte de beneficio. Se descartan de este porcentaje los incendiarios negligentes sin intención de originar el delito. Desde que comenzó la campaña de verano se han practicado 28 detenciones a nivel nacional y 90 sospechosos están siendo investigados. Sin embargo, la realidad es tozuda y nos dice que la mayor parte de arrestos no son de pirómanos sino de ciudadanos normales y corrientes sin antecedentes, que por descuido causaron, a su pesar, la catástrofe. En España, el número de personas condenadas por incendios forestales cada año es muy bajo comparado con la totalidad de siniestros investigados o registrados. Aunque se inician muchas investigaciones, cerca de mil anuales, menos del dos por ciento terminan en condena, y apenas unas pocas lo son con el agravante doloso. Así las cosas, es necesario diferenciar el tipo de acción humana en este campo. No es comparable el terrorismo incendiario con la torpeza no intencional. La piromanía es un trastorno psicológico de perturbación del control de impulsos que promueve un interés patológico por el fuego en sus diferentes vertientes: cómo producirlo, como observarlo o incluso cómo participar en su extinción. Existe por parte del autor una conciencia del mal causado, sí, pero la pulsión es superior a su capacidad de autocontrol lo que lleva a la repetición de la conducta con la consiguiente sensación de alivio o gratificación tras el acto. Hay que distinguir, no obstante, el pirómano por placer del incendiario. El incendiario doloso y por tanto premeditado, actúa con ánimo de beneficio personal o para causar daño a terceros. Contrariamente, el incendiario accidental provoca sin querer el siniestro por imprudencia: barbacoas, rastrojos, maquinaria trabajando… No hay voluntad criminal en este último. De tal modo, la oleada brutal de fuegos devastadores que estamos padeciendo nos conduce racionalmente a barajar la hipótesis del «efecto llamada» que atrae a pirómanos que prenden nuevos focos. La difusión mediática y la sensación de impunidad pueden reforzar este patrón de conducta patibularia. Capítulo aparte, y ajenos al Código Penal, son los fuegos fortuitos de origen natural donde no actúa la mano perversa o negligente del ser humano: rayos, volcanes… ¿Realmente podemos afirmar sin caer en el alarmismo que pirómanos e incendiarios dolosos suelen quedar sin castigo? Sí, sin duda. Los incendios forestales generan escenarios complicados de investigar y, por consiguiente, difíciles para identificar al autor. Casi todos de estos fuegos se producen en zonas aisladas, sin testigos directos. A ello se suma en ocasiones un comportamiento difícil de entender: el silencio encubridor o el temeroso. En resumidas cuentas, aunque el artículo 351 del C. P. contempla penas adecuadas, el problema es que sin culpables cada incendio es un crimen prácticamente perfecto. Y, en efecto, la impunidad destruye la justicia.