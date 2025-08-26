Las brasas de la tradición, a la hoguera

Creado: Actualizado:

El insensato culto al fuego en León y tantos ángulos del norte de España debe extinguirse antes de que las montañas queden reducidas a una elegía carbonizada. Año tras año, los bosques de la provincia, desde los Picos de Europa hasta el Bierzo, son víctimas de incendios nacidos de la negligencia o, peor aún, de un apego cultural perverso a las llamas como herramientas de tradición. Los incendios de estos días son un sombrío testimonio de esta locura, dejando cicatrices en el paisaje y asfixiando la fauna. No sacrifiquemos los bosques con ritos obsoletos. Las brasas de la tradición no deben dictar el destino del patrimonio natural de todos.